На підприємстві "Норнікеля", що у російському Таймирі, стався витік понад 40 тонн авіаційного палива. Причиною цьому стала розгерметизація трубопроводу.

Що відомо про витік авіапального у РФ

Аварія трапилася вранці 12 липня. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

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Трубопровід залишався розгерметизованим протягом 15 хвилин. Весь цей час авіапального виливалося у навколишнє середовище. Згодом на місце прибули аварійні служби

Спершу у пресслужбі компанії заявили про витік 20 тонн авіапального, але пізніше кількість речовини збільшилася до 44,5 тонн.

Наслідки для екології

Як пише Інтерфакс з посиланням на власні джерела, паливо потрапило в ґрунт, однак забруднення річки Велика Хета вдалося уникнути.

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У "Норільсктрансгазі" відзначили, що загрози життю і здоров'ю людей немає. Компанія вже почала внутрішнє розслідування інциденту.

Робляться всі можливі заходи для прискореного збору пролитого палива,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що на початку червня у російському Норильську стався витік дизельного палива. У результаті щонайменше 20 тисяч тонн нафтопродуктів потрапили в ґрунт і річку Амбарну. Через це вода тут почервоніла.

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У Росії на підприємстві стався витік понад 40 тонн авіапального / Фото ТАСС