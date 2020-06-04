У російському Норильську стався витік дизельного палива. У результаті щонайменше 20 тисяч тонн нафтопродуктів потрапили в ґрунт і річку Амбарну. Через це вода тут почервоніла. Тим часом, фахівці прогнозують, що забруднення може дістатися Великого Арктичного заповідника. Останній є найбільшою природоохоронною територією не лише Росії, а і всієї Євразії.

Катастрофічні наслідки розливу нафтопродуктів у Норильську

У мережі, зокрема, з’явилися шокуючі фото та відео того, на що перетворилася територія в районі катастрофи в Норильську. За підрахунками фахівців, щоб очистити все російській владі знадобиться понад 100 мільярдів рублів (майже 39 мільярдів гривень). Про це пише видання The Daily Mail.

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Російські фахівці, зі свого боку, кажуть, що найкращий спосіб очистити землю від нафтопродуктів – це їх підпалити. Але такий крок може викликати ще більші екологічні наслідки.

Екологічна катастрофа в Норильську: нафтопродукти потрапили в річку Амбарну – відео

Водночас експерти припускають, що катастрофа могла статися внаслідок полярного потепління. На їхню думку, витік спровокувало танення вічної мерзлоти. У результаті сталося значне осідання опор та пошкодження гігантського резервуару електростанції з отруйним дизпаливом. Опісля нафтопродукти загорілися та потрапили у тутешні води.

Так, нафтопродукти просочилися у ґрунт і потрапили в 60-кілометрову річку Амбарну. Остання впадає в озеро Пясино. А вже звідти вода витікає в Карське море, який є частиною Північного Льодовитого океану, пише видання The Siberian Times.

Таким чином, виникають питання до діяльності Росії на великій території Арктики.

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Як постраждали річки внаслідок витоку нафтопродуктів у Норильську (Фото: The Siberian Times, The Daily Mail)

Коротко про розлив палива в Норильську

Інцидент трапився 29 травня на території ТЕЦ-3.

Там сталася розгерметизація резервуару, як наслідок розлив паливно-мастильних матеріалів на проїжджу частину технологічної дороги.

Спершу в МНС РФ поширили інформацію, що в резервуар врізався автомобіль. Проте потім в Норильсько-Таймирській енергокомпанії повідомили, що аварія сталася через раптове просідання опор.

У Норильську та на Таймирі запровадили режим надзвичайної ситуації міжмуніципального рівня. Згодом у цьому районі запровадили надзвичайну ситуацію федерального масштабу.

Крім того, правоохоронці порушили кримінальні справи за статтями про забруднення вод, псування землі, порушення правил охорони навколишнього середовища під час виробничих робіт.

Також уже затримали начальника одного із цехів ТЕЦ-3.

Масштаби еклогічної катастрофи через розлив нафтопродуктів у Норильську / Карта