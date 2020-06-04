Вода в річках почервоніла: масштаби екокатастрофи в Норильску вражають – промовисті фото, відео
У російському Норильську стався витік дизельного палива. У результаті щонайменше 20 тисяч тонн нафтопродуктів потрапили в ґрунт і річку Амбарну. Через це вода тут почервоніла. Тим часом, фахівці прогнозують, що забруднення може дістатися Великого Арктичного заповідника. Останній є найбільшою природоохоронною територією не лише Росії, а і всієї Євразії.
Катастрофічні наслідки розливу нафтопродуктів у Норильську
У мережі, зокрема, з’явилися шокуючі фото та відео того, на що перетворилася територія в районі катастрофи в Норильську. За підрахунками фахівців, щоб очистити все російській владі знадобиться понад 100 мільярдів рублів (майже 39 мільярдів гривень). Про це пише видання The Daily Mail.
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Російські фахівці, зі свого боку, кажуть, що найкращий спосіб очистити землю від нафтопродуктів – це їх підпалити. Але такий крок може викликати ще більші екологічні наслідки.
Екологічна катастрофа в Норильську: нафтопродукти потрапили в річку Амбарну – відео
Водночас експерти припускають, що катастрофа могла статися внаслідок полярного потепління. На їхню думку, витік спровокувало танення вічної мерзлоти. У результаті сталося значне осідання опор та пошкодження гігантського резервуару електростанції з отруйним дизпаливом. Опісля нафтопродукти загорілися та потрапили у тутешні води.
Так, нафтопродукти просочилися у ґрунт і потрапили в 60-кілометрову річку Амбарну. Остання впадає в озеро Пясино. А вже звідти вода витікає в Карське море, який є частиною Північного Льодовитого океану, пише видання The Siberian Times.
Таким чином, виникають питання до діяльності Росії на великій території Арктики.
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Як постраждали річки внаслідок витоку нафтопродуктів у Норильську (Фото: The Siberian Times, The Daily Mail)
Коротко про розлив палива в Норильську
- Інцидент трапився 29 травня на території ТЕЦ-3.
- Там сталася розгерметизація резервуару, як наслідок розлив паливно-мастильних матеріалів на проїжджу частину технологічної дороги.
- Спершу в МНС РФ поширили інформацію, що в резервуар врізався автомобіль. Проте потім в Норильсько-Таймирській енергокомпанії повідомили, що аварія сталася через раптове просідання опор.
- У Норильську та на Таймирі запровадили режим надзвичайної ситуації міжмуніципального рівня. Згодом у цьому районі запровадили надзвичайну ситуацію федерального масштабу.
- Крім того, правоохоронці порушили кримінальні справи за статтями про забруднення вод, псування землі, порушення правил охорони навколишнього середовища під час виробничих робіт.
- Також уже затримали начальника одного із цехів ТЕЦ-3.
Масштаби еклогічної катастрофи через розлив нафтопродуктів у Норильську / Карта