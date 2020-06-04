В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин.

При цьому на території близько 6 тисяч гектарів настають незворотні мікрокліматичні зміни в розграбованих регіонах – зникають ліси і болота, забруднюються річки і втрачається родючий шар грунту. Навіть якщо лісники садять дерева, ті не ростуть або засихають. Тому кислотність грунту змінюється, адже бурштин при контакті з водою виділяє кислоту, повідомив еколог Петро Тєстов в матеріалі "Україна безпорадна проти "бурштинової мафії" сайт телеканалу 24.

За словами екологів, держава забула вирішити екологічну проблему видобутку бурштину.

Разом з тим, за даними політологів, така ситуація вже закономірна.

Будь-які екологічні проблеми – це криза державних інститутів, – говорить в матеріалі політолог Тарас Загородній. – З цієї точки зору в рішенні екопроблем нічого не змінилося. Бурштин як добували нелегально, так і продовжують це робити. Просто ця тема трохи затихла.

Держава реагує тоді, коли є певні виклики. Це стосується і пожеж, і вирубки лісів тощо. Якщо це триває, то, звичайно, комусь потрібно. Йдеться про корумпованість органів, які не фінансуються таким належним чином, щоб реагувати на проблеми. Відкривається простір для тіньових ділків. Пожежі в лісі – хороший спосіб приховати незаконну вирубку, зазначає Завгородній.

Крім банального замовчування, політики часто відверто піаряться або маніпулюють на темі охорони довкілля. Особливо перед виборами, коли треба за всяку ціну "наростити" рейтинг. Як наслідок, проблеми екології не тільки не вирішуються, а й переходять в небезпечну площину порожньої балаканини, пишуть автори матеріалу.