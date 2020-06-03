Нелегальний видобуток бурштину в Україні демонструє, що влада не може вирішити проблем охорони довкілля, а згадує про них лише заради піару і маніпуляцій.

Цими вихідними нелегальні копачі бурштину знову нагадали про себе. В Любашівському районі на Волині правоохоронці затримали місцевого жителя, який мав незареєстровану зброю, набої та велику кількість бурштину-сирцю. Тож щоб не розповідала нам влада про начебто перемогу над "бурштиновою мафією", та нахабно продовжує свій злочинний бізнес.

На рівні президента

Боротьба з нелегальним видобутком бурштину триває вже багато років. Найактивніша фаза діяльності копачів припала на 2014-й, коли вони відверто ігнорували владу всіх рівнів. Чи навіть, можна сказати, самі стали так званою "владою" в окремих районах Житомирської, Рівненської та Волинської областей. Ці території, по аналогії з незаконними республіками "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі, називали "БНР" – "Бурштинова народна республіка".



Колись тут був ліс… / Фото Автомайдан

3 липня 2015 року Петро Порошенко влаштував пам’ятний спітч, про який йому згадують до цього часу. У Львові під час регіональної наради з керівниками силових структур тодішній глава держави емоційно випалив:

Два тижні даю для ліквідації кришування видобутку бурштину! Жодна ділянка не працює без міліцейської, без прокурорської та СБУ-шної криші та без криші на рівні районної адміністрації. Чудова координація! Миритися з цим я не збираюся. Під’їду без охорони на одну з трьох областей Житомирську, Рівненську або Волинську і покажу, яким чином і хто кришує беззаконня!

Але ні через два тижні, ні через рік, ні навіть до кінця своєї президентської каденції Порошенко так нікуди й не приїхав, так нічого й не показав…



"Бурштиновий клондайк" / Фото Agronews

Його наступник Володимир Зеленський у перші місяці свого президентства також взявся за "бурштинову справу" і теж дав волю емоціям. 12 серпня 2019 року він влаштував нараду силових органів Житомирської області, на якій закликав написати заяву про звільнення керівників обласної Нацполіції та Управління лісового і мисливського господарства.

Може, ви нормальна людина і в схемі не були, але ви не можете зробити нічого з "бурштиновими піратами" Житомирської області, – сказав, зокрема, Зеленський главі поліції.

Крім того, президент звернувся до глави СБУ Івана Баканова з вимогою звільнити очільників спецслужби у трьох областях – Волинській, Рівненській та Житомирській.

До честі Зеленського, він боровся з "бурштиновою мафією" не лише на словах. За його ініціативи Кабінет міністрів України розробив законопроєкт про криміналізацію незаконного видобутку бурштину. 19 грудня 2019 року Верховна Рада проголосувала за документ у другому читанні й у цілому, а 27 грудня його підписав і сам Зеленський.



За копачами залишається "руїна" / Фото Автомайдан

Повне беззаконня

Перші позитивні наслідки запровадження закону про криміналізацію видобутку бурштину вже є.

Масштабного незаконного видобутку зараз уже нема, – розповідає аналітик "Екологія-Право-Людина" Петро Тєстов. – Зокрема, в Житомирській області – на так званому "клондайку" в Олеському районі біля села Шебедиха помітно, що роботи не ведуться. Це стало можливим завдяки жорстким діям поліції і Нацгвардії.

Але, в той же час, каже Тєстов, на Рівненщені на окремих ділянках незаконний видобуток бурштину продовжується: "На жаль, у Рівненькій області – повне беззаконня. Поліція повинна перестати влаштовувати показуху щодо боротьби з нелегальним видобутком. Коли всі знають, що сьогодні копати можна, а завтра – ні. Це питання до місцевого керівництва поліції області. Зараз ціна на бурштин на світових ринках зменшилася, відповідно, менше копають. Як тільки ціна підвищиться, то копатимуть більше, бо немає контролю. Наслідки продовження видобутку бурштину є як екологічні, так і соціальні. Через видобуток ми бачимо криміналізацію півночі Рівненської області. Там взагалі не діють українські закони, а діти зі школи привчаються нелегально копати бурштин".



Так виглядає незаконна копанка / Фото Автомайдан

5 важливих пунктів

Екоаналітик перерахував кілька моментів, які дуже важливі для захисту довкілля в Україні.

"З точки зору вирішення екологічних проблем, по-перше, добре, що ухвалено рішення про відновлення Міністерства екології, – відзначає Тєстов. – Тому що цілий рік об’єднане Міністерство енергетики та захисту довкілля не цікавилося екологічними проблемами. Приміром, у держбюджеті на 2020 рік закладено 300 мільйонів гривень на різні природоохоронні заходи. Але під час ревізії бюджету через коронавірус ці гроші передали на зарплати шахтарям. І ніхто з чиновників за них не боровся.

По-друге, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про державний екологічний контроль, що проводить повну реформу екологічної інспекції. Це дозволить працівникам виїжджати на місце правопорушень і реально контролювати дотримання екологічного законодавства. І притягувати порушників до відповідальності. Зараз ті, хто нелегально копає бурштин, уникають відповідальності, бо їх важко зловити.

По-третє, у Верховній Раді є рамковий законопроєкт про управління відходами, який треба прийняти. Це дозволить перезапустити ситуацію з відходами.

Четверте. Велика проблема з Держлісагентством. Нинішнє керівництво не проводить комплексних реформ у лісовій галузі. Борються не з тими, хто рубає ліс тисячами гектарів, а звертають увагу на тих, хто зрубав 5-6 дерев.

П’яте. Дуже серйозна проблема – лісові пожежі. Фахівці з цих питань прогнозують, що в серпні в Україні буде суха погода, і нас знову чекають пожежі. Наступної весни ситуація теж повториться. Всі законодавчі ініціативи – наприклад, збільшення штрафів – це декларативне покладання відповідальності, і воно не призведе до вирішення питання. Потрібно розробити законопроєкти за прикладом США, де були великі проблеми з пожежами. Щоб був комплекс заходів. Це дозволить вчасно виявляти і гасити пожежі".



Масштаби незаконного видобутку вражають / Фото Автомайдан

Грабують скрізь

Слова Тєстова про екологічну кризу і безпорадність державних органів підтримує і політолог Тарас Загородній.

Будь-які екологічні проблеми – це криза державних інституцій, – каже експерт. – З цієї точки зору у вирішенні екопроблем нічого не змінилося. Бурштин, як добували нелегально, так і продовжують це робити. Просто ця тема трохи затихла. Держава реагує тоді, коли є певні виклики. Це стосується і пожеж, вирубки лісів тощо. Якщо це продовжується, то, звичайно, комусь потрібно. Мовиться про корумпованість органів, які не фінансуються таким належним чином, щоб реагувати на проблеми. Відкривається простір для тіньових ділків. Пожежі в лісі – гарний спосіб приховати незаконну вирубку.

Загородній вважає, що суворість наших законів послаблюється необов’язковістю їх виконання. "Якби копачі бурштину знали, що їх покарають, то правопорушень не було б, – впевнений політолог. – Але тут ми зіштовхуємося із соціальною проблемою – у людей немає роботи. Весь тіньовий сектор опиратиметься, у них є зброя... Треба комплексно вирішити питання, щоб вирубка лісів була останнім способом заробітку. Спочатку треба розібратися з безробіттям, а потім висувати вимоги людям. Бо діє традицій суспільний договір: ви не лізете в наші справи, а ми у ваші. Ми грабуємо нагорі, а ви – нанизу".



Жахливі наслідки пограбування природи / Фото УНІАН

Проблема на століття

Економічні збитки держави через нелегальний видобуток бурштину наразі підрахувати нереально. (Називають цифри від 120 до 300 мільйонів доларів у рік.) Неможливо у цифрах оцінити і масштаби екологічного лиха, бо повноцінної і системної експертизи ніхто не проводив.

Держлісагентство України свого часу говорило про 3,5 тисячі гектарів пошкодженого лісу. Кабмін торік вказував 5,5 тисяч. Ще більшу цифру – понад 6 (!) тисяч втрачених гектарів – називають сумарно працівники Волинського, Житомирського, Київського і Рівненського обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Еколог Петро Тєстов оперує такими даними:

Згідно з дослідженням аналітичного центру "Агенція журналістики даних", проведеним на основі аналізу супутникових знімків (60% знімків були зроблені у 2015 році, по 20% – у 2014 і 2016 роках), територія незаконного видобутку становить понад 1 тисячу гектарів. Враховуючи те, що бум нелегального видобутку припадав на 2016-2017 роки, ми оцінюємо пошкоджені території приблизно в 5 тисяч гектарів. Частина з них знаходяться у природно-заповідному фонді. Після видобутку бурштину у санкціонований, кар’єрний спосіб, до можливості повторного насадження лісу має пройти приблизно 4-5 роки. Тобто шкода для довкілля є, але вона може бути мінімізована. У випадку нелегального видобутку важко спрогнозувати, за скільки територія відновиться. Дуже важко – це може бути і 5, і 10 років.

"Бурштинова республіка" / Фото УНІАН

Проблема в тому, що нелегальні копачі не дотримуються елементарних правил і технологій, вимиваючи бурштин мотопомпами, що призводить до руйнування дренажних каналів підземних вод. Після цього настають незворотні мікрокліматичні зміни в розграбованих регіонах – зникають ліси та болота, забруднюються річки і втрачається родючий шар грунту. Навіть якщо лісники садять дерева, ті не ростуть або засихають. Бо кислотність грунту міняється, адже бурштин при контакті із водою виділяє кислоту,

Там є такі землі, – каже Тєстов, – де взагалі не можна проводити жодного видобутку, навіть легального, а не те що нелегального, оскільки популяція і біологічне різноманіття в таких лісах з'явиться тепер не раніше, ніж за сто років.

Досвід сусідньої Польщі, де політики вчасно схаменулися і ухвалили ряд законів щодо бурштинових розробок, показує: чим раніше почнеться рекультивація територій, тим більше шансів на їхнє повноцінне відновлення.



На розробку бурштину копачі кидають усі ресурси / Фото Автомайдан

Мова йде про виживання

Взагалі для українських політиків типово замовчувати екологічні проблеми. Такий підхід існує ще з радянських часів – досить згадати чорнобильську трагедію 1986 року, коли влада до останнього не говорила народу правду і "здалася" лише під тиском світової громадськості. Та й то лише частково, бо всієї інформації про аварію на ЧАЕС так і не розказали.

Окрім банального замовчування, політики часто відверто піаряться або маніпулюють на темі охорони довкілля. Особливо перед виборами, коли треба будь-якою ціною "наростити" рейтинг. Як наслідок, проблеми екології не тільки не вирішуються, а й переходять у небезпечну площину порожніх балачок.



Тут панує своя "влада" / Фото Автомайдан

Тим часом, вирішення потребують багато питань. Це той же нелегальний видобуток бурштину, про який ми детально написали вище. Експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature – WWF) говорять також про забруднення повітря і водних ресурсів України, зміну клімату, лісові пожежі, незаконну торгівлю рідкісними видами тварин і т.д. Українські політики просто зобов’язані взятися за вирішення екологічних проблем. Бо зараз уже мова йде про розвиток країни, а про її елементарне виживання.

Детальніше читайте у статті 24 каналу "Екологія і вибори: як політики маніпулюють на темі захисту довкілля".