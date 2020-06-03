Нелегальная добыча янтаря в Украине демонстрирует, что власть не может решить проблем охраны окружающей среды, а вспоминает о них только ради пиара и манипуляций.

В эти выходные нелегальные копатели янтаря вновь напомнили о себе. В Любашевском районе на Волыни правоохранители задержали местного жителя, который имел незарегистрированное оружие, патроны и большое количество янтаря-сырца. Поэтому, что бы не рассказывала нам власть о якобы победе над "янтарной мафией", та нагло продолжает свой преступный бизнес.

На уровне президента

Борьба с нелегальной добычей янтаря продолжается уже много лет. Активная фаза деятельности копателей пришлась на 2014-й, когда они откровенно игнорировали власти всех уровней. Или даже, можно сказать, сами стали так называемой "властью" в отдельных районах Житомирской, Ровненской и Волынской областей. Эти территории, по аналогии с незаконными республиками "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, называли "ЯНР" – "Янтарная народная республика".



Когда-то здесь был лес... / Фото Автомайдан

3 июля 2015 года Петр Порошенко устроил памятный спитч, о котором ему вспоминают до сих пор. Во Львове во время регионального совещания с руководителями силовых структур тогдашний глава государства эмоционально выпалил:

Две недели даю для ликвидации крышевания добычи янтаря! Ни один участок не работает без милицейской, без прокурорской и СБУ-шной крыши и без крыши на уровне районной администрации. Великолепная координация! Мириться с этим я не собираюсь. Подъеду без охраны на одну из трех областей Житомирскую, Ровненскую или Волынскую и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие!

Но ни через две недели, ни через год, ни даже до конца своей президентской каденции Порошенко так никуда и не приехал, так ничего и не показал...



"Янтарный клондайк" / Фото Agronews

Его преемник Владимир Зеленский в первые месяцы своего президентства также взялся за "янтарное дело" и тоже дал волю эмоциям. 12 августа 2019 года он устроил совещание силовых органов Житомирской области, на которой призвал написать заявление об увольнении руководителей областной Нацполиции и Управления лесного и охотничьего хозяйства.

Может, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с "янтарными пиратами" Житомирской области, – сказал, в частности, Зеленский главе полиции.

Кроме того, президент обратился к главе СБУ Ивану Баканову с требованием уволить руководителей спецслужбы в трех областях – Волынской, Ровненской и Житомирской.

К чести Зеленского, он боролся с "янтарной мафией" не только на словах. По его инициативе Кабинет министров Украины разработал законопроект о криминализации незаконной добычи янтаря. 19 декабря 2019 года Верховная Рада проголосовала за документ во втором чтении и в целом, а 27 декабря его подписал и сам Зеленский.



За копателями остается "руина" / Фото Автомайдан

Полное беззаконие

Первые положительные последствия введения закона о криминализации добычи янтаря уже есть.

Масштабной незаконной добычи сейчас уже нет, – рассказывает аналитик "Экология-Право-Человек" Петр Тестов. – В частности, в Житомирской области – на так называемом "клондайке" в Олесском районе возле села Шебедиха заметно, что работы не ведутся. Это стало возможным благодаря жестким действиям полиции и Нацгвардии.

Но, в то же время, говорит Тестов, на Ровненщине на отдельных участках незаконная добыча янтаря продолжается: "К сожалению, в Ровненской области – полный беспредел. Полиция должна перестать устраивать показуху по борьбе с нелегальной добычей. Когда все знают, что сегодня копать можно, а завтра – нет. Это вопрос к местному руководству полиции области. Сейчас цена на янтарь на мировых рынках уменьшилась, соответственно, меньше копают. Как только цена повысится, то копать будут больше, потому что нет контроля. Последствия продолжения добычи янтаря являются как экологическими, так и социальными. Из-за добычи мы видим криминализацию севера Ровненской области. Там вообще не действуют украинские законы, а дети из школы приучаются нелегально копать янтарь".



Так выглядит незаконная шахта / Фото Автомайдан

5 важных пунктов

Экоаналитик перечислил несколько моментов, которые очень важны для защиты окружающей среды в Украине.

"С точки зрения решения экологических проблем, во-первых, хорошо, что принято решение о восстановлении Министерства экологии, – отмечает Тестов. – Потому что целый год объединенное Министерство энергетики и защиты окружающей среды, не интересовалось экологическими проблемами. К примеру, в госбюджете на 2020 год заложено 300 миллионов гривен на различные природоохранные мероприятия. Но во время ревизии бюджета из-за коронавируса эти деньги передали на зарплаты шахтерам. И никто из чиновников за них не боролся.

Во-вторых, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о государственном экологическом контроле, который проводит полную реформу экологической инспекции. Это позволит работникам выезжать на место правонарушений и реально контролировать соблюдение экологического законодательства. И привлекать нарушителей к ответственности. Сейчас те, кто нелегально копает янтарь, избегают ответственности, поскольку их трудно поймать.

В-третьих, в Верховной Раде есть рамочный законопроект об управлении отходами, который надо принять. Это позволит перезапустить ситуацию с отходами.

Четвертое. Большая проблема с Гослесагентством. Нынешнее руководство не проводит комплексных реформ в лесной отрасли. Борются не с теми, кто рубит лес тысячами гектаров, а обращают внимание на тех, кто срубил 5-6 деревьев.

Пятое. Очень серьезная проблема – лесные пожары. Специалисты по этим вопросам прогнозируют, что в августе в Украине будет сухая погода, и нас снова ждут пожары. Следующей весной ситуация тоже повторится. Все законодательные инициативы – например, увеличение штрафов – это декларативное возложение ответственности, и оно не приведет к решению вопроса. Нужно разработать законопроекты по примеру США, где были большие проблемы с пожарами. Чтобы был комплекс мероприятий. Это позволит своевременно выявлять и тушить пожары".



Масштабы незаконной добычи поражают / Фото Автомайдан

Грабят везде

Слова Тестова об экологическом кризисе и беспомощности государственных органов поддерживает и политолог Тарас Загородний.

Любые экологические проблемы – это кризис государственных институтов, – говорит эксперт. – С этой точки зрения в решении экопроблем ничего не изменилось. Янтарь, как добывали нелегально, так и продолжают это делать. Просто эта тема немного затихла. Государство реагирует тогда, когда есть определенные вызовы. Это касается и пожаров, вырубки лесов и тому подобное. Если это продолжается, то, конечно, кому-то нужно. Речь идет о коррумпированности органов, которые не финансируются таким должным образом, чтобы реагировать на проблемы. Открывается пространство для теневых дельцов. Пожары в лесу – хороший способ скрыть незаконную вырубку.

Загородний считает, что строгость наших законов ослабляется необязательностью их исполнения. "Если бы копатели янтаря знали, что их накажут, то правонарушений не было бы, – уверен политолог. – Но здесь мы сталкиваемся с социальной проблемой – у людей нет работы. Весь теневой сектор сопротивляться, у них есть оружие... Надо комплексно решить вопрос, чтобы вырубка лесов была последним способом заработка. Сначала надо разобраться с безработицей, а потом выдвигать требования людям. Ибо действует традиционный общественный договор: вы не лезете в наши дела, а мы в ваши. Мы грабим наверху, а вы – снизу".



Ужасные последствия грабежа природы / Фото УНИАН

Проблема на века

Экономический ущерб государства из-за нелегальной добычи янтаря пока подсчитать невозможно. (Называют цифры от 120 до 300 миллионов долларов в год.) Невозможно в цифрах оценить и масштабы экологического бедствия, ибо полноценной и системной экспертизы никто не проводил.

Гослесагентство Украины в свое время говорило о 3,5 тысячах гектаров поврежденного леса. Кабмин в прошлом году указывал 5,5 тысяч. Еще большую цифру – более 6 (!) тысяч потерянных гектаров – называют суммарно работники Волынского, Житомирского, Киевского и Ровненского областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.

Эколог Петр Тестов оперирует следующими данными:

Согласно исследованию аналитического центра "Агентство журналистики данных", проведенным на основе анализа спутниковых снимков (60% снимков были сделаны в 2015 году, по 20% – в 2014 и 2016 годах), территория незаконной добычи составляет более 1000 гектаров. Учитывая то, что бум нелегальной добычи приходился на 2016-2017 годы, мы оцениваем поврежденные территории примерно в 5 тысяч гектаров. Часть из них находятся в природно-заповедном фонде. После добычи янтаря санкционированным, карьерным способом, до возможности повторного насаждения леса должно пройти примерно 4-5 лет. То есть вред для окружающей среды есть, но он может быть минимизирован. В случае нелегальной добычи трудно спрогнозировать, за сколько территория восстановится. Очень трудно – это может быть и 5, и 10 лет.



"Янтарная республика" / Фото УНИАН

Проблема в том, что нелегальные копатели не соблюдают элементарных правил и технологий, вымывая янтарь мотопомпами, что приводит к разрушению дренажных каналов подземных вод. После этого наступают необратимые микроклиматические изменения в разграбленных регионах – исчезают леса и болота, загрязняются реки и теряется плодородный слой почвы. Даже если лесники сажают деревья, те не растут или засыхают. Потому кислотность почвы меняется, ведь янтарь при контакте с водой выделяет кислоту,

Там есть такие земли, – говорит Тестов, – где вообще нельзя проводить никакую добычу, даже легальную, а не то что нелегальную, поскольку популяция и биологическое разнообразие в таких лесах появится теперь не раньше, чем через сто лет.

Опыт соседней Польши, где политики вовремя спохватились и приняли ряд законов о янтарных разработках, показывает: чем раньше начнется рекультивация территорий, тем больше шансов на их полноценное восстановление.



На добычу янтаря копатели бросают все ресурсы / Фото Автомайдан

Речь идет о выживании

Вообще для украинских политиков типично замалчивать экологические проблемы. Такой подход существует еще с советских времен – достаточно вспомнить чернобыльскую трагедию 1986 года, когда власть до последнего не говорила народу правду и "сдалась" только под давлением мировой общественности. Да и то лишь частично, потому что всей информации об аварии на ЧАЭС так и не рассказали.

Кроме банального замалчивания, политики часто откровенно пиарятся или манипулируют на теме охраны окружающей среды. Особенно перед выборами, когда надо любой ценой "нарастить" рейтинг. Как следствие, проблемы экологии не только не решаются, но и переходят в опасную плоскость пустой болтовни.



Здесь царит своя "власть" / Фото Автомайдан

Между тем, решение потребует много вопросов. Это та же нелегальная добыча янтаря, о которой мы подробно написали выше. Эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) говорят также о загрязнении воздуха и водных ресурсов Украины, изменении климата, лесных пожарах, незаконной торговле редкими видами животных и т.д. Украинские политики просто обязаны взяться за решение экологических проблем. Потому что сейчас уже речь идет не о развитии страны, а о ее элементарном выживании.

Подробнее читайте в статье 24 канала "Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды".