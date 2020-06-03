Нещодавно у російському Норильську (Красноярський край) стався витік палива. Зрештою президент Росії Володимир Путін вирішив оголосити надзвичайну ситуацію федерального масштабу. Річ у тім, що нафтопродукти потрапили в ґрунт і річку Амбарну. Загальна кількість дизелю, який розлився, перевищила 20 тисяч тонн.

Путін оголосив НС федерального масштабу: що відомо

3 червня Путін підтримав пропозицію голови МНС РФ Євгена Зінічева про введення режиму надзвичайної ситуації федерального характеру через розлив дизельного палива в Красноярському краї. Про це пише РБК.

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За словами російського президента, завдяки такому року можна буде залучати до ліквідації наслідків розливу сили та засоби федеральних органів влади.

Також Путін доручив очільнику російського МНС в найкоротші терміни зробити все необхідне для запобігання подальших негативних наслідків розливу палива.

Зінічев, зі свого боку, пообіцяв, що наслідки розливу буде ліквідовано до четверга, 4 червня. Міністр також повідомив, що його відомство вжило заходи для локалізації наслідків розливу, зокрема, на річці Амбарній. Тут поставили бонові загородження, які стримують подальший розлив.

Він додав, що МНС РФ дізналося про сам факт розливу палива тільки через два дні після інциденту. Натомість у Норильсько-Таймирській енергетичній компанії ("дочка" Норнікелю) переконують, що інформацію була передано своєчасно.

Що відомо про розлив палива в Норильську

Інцидент трапився 29 травня на території ТЕЦ-3. Там сталася розгерметизація резервуару, як наслідок розлив паливно-мастильних матеріалів на проїжджу частину технологічної дороги. В результаті загорівся автомобіль.

Спершу в МНС РФ поширили інформацію, що в резервуар врізався автомобіль. Проте потім в Норильсько-Таймирській енергокомпанії повідомили, що аварія сталася через раптове просідання опор.

Ситуація – дуже складна. Я не уявляю собі, як спалювати в арктичній зоні таку кількість палива. Чесно кажучи, в мене виникають великі сумніви не те що в 14 днях, а взагалі в самій ліквідації ... Таке багаття на такій площі, така кількість палива – це буде великою проблемою,

– коментував інцидент голова Мінприроди РФ Дмитро Кобилкін.

У Норильську та на Таймирі запровадили режим надзвичайної ситуації міжмуніципального рівня. Крім того, правоохоронці порушили кримінальні справи за статтями про:

забруднення вод,

псування землі,

порушення правил охорони навколишнього середовища під час виробничих робіт.

Також уже затримали начальника одного із цехів ТЕЦ-3.

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Наслідки розливу палива в Норильську (Фото: соцмережі, Морська рятувальна служба Росморрічфлоту, ТАСС, Copernicus Sentinel)