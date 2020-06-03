Недавно в российском Норильске (Красноярский край) произошла утечка топлива. В итоге президент России Владимир Путин решил объявить чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Дело в том, что нефтепродукты попали в почву и реку Амбарную. Общее количество разлившегося дизеля превысило 20 тысяч тонн.

Путин объявил ЧС федерального масштаба: что известно

3 июня Путин поддержал предложение главы МЧС РФ Евгения Зиничева о введении режима чрезвычайной ситуации федерального масштаба в связи с разливом дизельного топлива в Красноярском крае. Об этом пишет РБК.

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По словам российского президента, благодаря такому можно будет привлекать к ликвидации последствий разлива силы и средства федеральных органов власти.

Также Путин поручил главе российского МЧС в кратчайшие сроки сделать все необходимое для предотвращения дальнейших негативных последствий разлива топлива.

Зиничев, со своей стороны, пообещал, что последствия разлива будут ликвидированы до четверга, 4 июня. Министр также сообщил, что его ведомство приняло меры для локализации последствий разлива, в частности, на реке Амбарной. Здесь поставили боновые заграждения, которые сдерживают дальнейший разлив.

Он добавил, что МЧС РФ узнало о самом факте разлива топлива только через два дня после инцидента. Между тем в Норильско-Таймырской энергетической компании ("дочка" Норникеля) убеждают, что информация была передана своевременно.

Что известно о разливе топлива в Норильске

Инцидент произошел 29 мая на территории ТЭЦ-3. Там произошла разгерметизация резервуара, и вследствие этого горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги. В результате загорелся автомобиль.

Сначала в МЧС РФ распространили информацию, что в резервуар врезался автомобиль. Однако затем в Норильско-Таймырской энергокомпании сообщили, что авария произошла из-за внезапного проседания опор.

Ситуация – очень сложная. Я не представляю себе, как сжигать в арктической зоне такое количество топлива. Честно говоря, у меня возникают большие сомнения не то что в 14 днях, а вообще в самой ликвидации... Такой костер на такой площади, такое количество топлива – это будет большой проблемой,

– комментировал инцидент глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

В Норильске и на Таймыри ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Кроме того, правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о:

загрязнение вод,

порча земли,

нарушение правил охраны окружающей среды во время производственных работ.

Также уже задержали начальника одного из цехов ТЭЦ-3.

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Последствия разлива топлива в Норильске (Фото: соцсети, Морская спасательная служба Росморречфлота, ТАСС, Copernicus Sentinel)