В Польше произошел взрыв на химзаводе: появились жуткие фото и видео
Мощный взрыв 19 апреля прогремел на заводе химических отходов в городе Кельце в Польше. Местная власть сразу ввела состояние химической опасности, а из ближайших к заводу улиц эвакуировали около 150 человек.
Возгорание зафиксировали примерно в 14:30. Взрыв и огонь от него были настолько сильными, что дым можно было увидеть из городов, расположенных на расстоянии более 20 километров от Кельце, сообщает Wszystko.
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Городская власть отметила жителям не выходить на улицу и не открывать окна, ведь дым может быть токсичен. Пожар удалось погасить поздно вечером 19 апреля.
По состоянию на сейчас пострадавших и жертв нет. Часть людей из соседних от завода улиц переселили – к родным или в муниципальный приют.
Взрыв на химзаводе в Польше произошел 19 апреля / Фото Wszystko
Спасатели рассматривают 2 причины пожара: умышленный поджог или возгорание от огня, который переместился на полигон химотходов от горящей неподалеку травы.
Городские власти предупредили жителей не выходить на улицу / фото Wszystko
Дым от взрыва был заметен в городах в 20 километрах от Кельце / фото из твиттера
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