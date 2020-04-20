В Польше произошел взрыв на химзаводе: появились жуткие фото и видео

Мощный взрыв 19 апреля прогремел на заводе химических отходов в городе Кельце в Польше. Местная власть сразу ввела состояние химической опасности, а из ближайших к заводу улиц эвакуировали около 150 человек.

Возгорание зафиксировали примерно в 14:30. Взрыв и огонь от него были настолько сильными, что дым можно было увидеть из городов, расположенных на расстоянии более 20 километров от Кельце, сообщает Wszystko.

Читайте также Пожары на Житомирщине и в Чернобыльской зоне самые мощные еще с прошлого тысячелетия

Городская власть отметила жителям не выходить на улицу и не открывать окна, ведь дым может быть токсичен. Пожар удалось погасить поздно вечером 19 апреля.

По состоянию на сейчас пострадавших и жертв нет. Часть людей из соседних от завода улиц переселили – к родным или в муниципальный приют.



Взрыв на химзаводе в Польше произошел 19 апреля / Фото Wszystko

Спасатели рассматривают 2 причины пожара: умышленный поджог или возгорание от огня, который переместился на полигон химотходов от горящей неподалеку травы.



Городские власти предупредили жителей не выходить на улицу / фото Wszystko



Дым от взрыва был заметен в городах в 20 километрах от Кельце / фото из твиттера

Nowiny koło Kielc.

Pożar i wybuchy na składowisku chemikaliów. pic.twitter.com/F3wgCeILzN — Piotr Fijalkowski #FBPE (@PiotFijalkowski) April 19, 2020

#TVPInfo | W Nowinach koło Kielc płonie nielegalne składowisko odpadów chemicznych. Wielka chmura dymu rozchodzi się po całej okolicy. Strażacy apelują do mieszkańców o zamykanie okien i nie wychodzenie na zewnątrz. pic.twitter.com/gBiezNmzgH — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) April 19, 2020

6

Nowiny koło Kielc.

Pożar składowiska chemikaliów.

W Kielcach ogłoszono alarm. pic.twitter.com/BxfFC6uUnD — Piotr Fijalkowski #FBPE (@PiotFijalkowski) April 19, 2020