У Польщі стався вибух на хімзаводі: з'явилися моторошні фото та відео

Потужний вибух 19 квітня прогримів на заводі хімічних відходів у місті Кельце в Польщі. Місцева влада одразу запровадила стан хімічної небезпеки, а з найближчих до заводу вулиць евакуювали близько 150 людей.

Загоряння зафіксували приблизно о 14:30. Вибух та вогонь від нього були настільки сильними, що дим можна було побачити з міст, розташованих на відстані більше 20 кілометрів від Кельце, повідомляє Wszystko.

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Міська влада наголосила мешканцям не виходити на вулицю і не відкривати вікна, адже дим може бути токсичний. Пожежу владося погасити пізно ввечері 19 квітня.

Станом на зараз постраждалих і жертв немає. Частину людей з сусідніх від заводу вулиць переселили – до рідних або в муніципальний притулок.



Вибух на хімзаводі у Польщі стався 19 квітня / Фото Wszystko

Рятувальники розглядають 2 причини пожежі: свідомий підпал або загоряння від вогню, що перемістився на полігон хімвідходів із запаленої неподалік трави.



Міська влада попередила мешканців не виходити на вулицю / Фото Wszystko



Дим від вибуху було помітно у містах за 20 кілометрів від Кельце / Фото з твіттера

Nowiny koło Kielc.

Pożar i wybuchy na składowisku chemikaliów. pic.twitter.com/F3wgCeILzN — Piotr Fijalkowski #FBPE (@PiotFijalkowski) April 19, 2020

#TVPInfo | W Nowinach koło Kielc płonie nielegalne składowisko odpadów chemicznych. Wielka chmura dymu rozchodzi się po całej okolicy. Strażacy apelują do mieszkańców o zamykanie okien i nie wychodzenie na zewnątrz. pic.twitter.com/gBiezNmzgH — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) April 19, 2020

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Nowiny koło Kielc.

Pożar składowiska chemikaliów.

W Kielcach ogłoszono alarm. pic.twitter.com/BxfFC6uUnD — Piotr Fijalkowski #FBPE (@PiotFijalkowski) April 19, 2020