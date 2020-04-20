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      У Польщі стався вибух на хімзаводі: з'явилися моторошні фото та відео

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      Вибух на хімзаводі в Польщі / wszystko

      Потужний вибух 19 квітня прогримів на заводі хімічних відходів у місті Кельце в Польщі. Місцева влада одразу запровадила стан хімічної небезпеки, а з найближчих до заводу вулиць евакуювали близько 150 людей.

      Загоряння зафіксували приблизно о 14:30. Вибух та вогонь від нього були настільки сильними, що дим можна було побачити з міст, розташованих на відстані більше 20 кілометрів від Кельце, повідомляє Wszystko

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      Міська влада наголосила мешканцям не виходити на вулицю і не відкривати вікна, адже дим може бути токсичний. Пожежу владося погасити пізно ввечері 19 квітня.

      Станом на зараз постраждалих і жертв немає. Частину людей з сусідніх від заводу вулиць переселили – до рідних або в муніципальний притулок.


      Вибух на хімзаводі у Польщі стався 19 квітня / Фото Wszystko

      Рятувальники розглядають 2 причини пожежі: свідомий підпал або загоряння від вогню, що перемістився на полігон хімвідходів із запаленої неподалік трави. 


      Міська влада попередила мешканців не виходити на вулицю / Фото Wszystko


      Дим від вибуху було помітно у містах за 20 кілометрів від Кельце / Фото з твіттера

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Катастрофа Новини Польщі Пожежа Вибух
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