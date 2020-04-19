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      Пожежі на Житомирщині та у Чорнобильській зоні найпотужніші ще з минулого тисячоліття

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      Фірсов і Прокопенко кажуть, що нинішні пожежі найсильніші за чверть століття / president.gov.ua

      У Чорнобильській зоні вже пів місяця тривають лісові пожежі. До їхньої ліквідації залучені майже 1,5 тисячі рятувальників і сотні одиниць техніки. Величезні пожежі накрили й північ Житомирської області. Тим часом відповідальні органи заявляють, що ці пожежі найпотужніші за останні чверть століття.

      Востаннє в Україні такі потужні пожежі були ще 24 роки тому, заявив голова Держлісагентства Андрій Заблоцький у своєму фейсбуці.

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      Цього разу розгорянню відчутно допомогли шквальні вітри, яких не було вже близько 8 років. Вітер сягав 35 метрів за секунду, що сприяло швидкому поширенню вогню,
      – розповів Заблоцький.

      Про те, що таких потужних пожеж в Україні вже давно не було заявив і виконуючий обов'язки голови Держекоінспеції Єгор Фірсов у коментарі ТСН. Втім він виділив лише пожежу в Чорнобильській зоні та заявив, що вона одна з найпотужніших за останні 25 років.

      "Для відновлення лісу знадобляться роки, а іноді навіть десятки років. Загинуло багато звірів. Це все треба буде відновлювати і формувати конкретний план. Варто сказати, що ця пожежа одна з найсильніших за останні 25 років", – заявив Єгор Фірсов

      Що відомо про пожежі на Житомирщині та в Чорнобильській зоні

      Північ України по-справжньому потерпає від лісових пожеж. Зокрема, вже понад 2 тижні триває пожежа у Чорнобильській зоні. Максимально вона поширювалася до 100 гектарів.

      Нині саме вогнище вже ліквідоване, а рятувальники продовжують боротися з місцями тління пеньків та іншої деревини.

      Так само руйнівною є пожежа у Житомирській області. Через вогнище згоріли вже 39 будинків, а понад 50 людей евакуювали. Станом на 19 квітня там залишилися 9 осередків горіння.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Житомира Екологія Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа
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