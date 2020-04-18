Чи можуть в Україні штучно викликати дощ, аби загасити лісові пожежі

В Україні є малоймовірною можливість штучно викликати опади для боротьби з лісовими пожежами. Зокрема, через те, що цього не дозволяє синоптична ситуація.

Про це на брифінгу сказав заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає Укрінформ.

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У світі існує така практика – викликання опадів, але для цього потрібні безумовно як технічні засоби, так і стан синоптичної ситуації, яка б дозволяла із тих хмар які є, викликати опади. На сьогодні в принципі найближчим часом така ситуація малоймовірна,

– розповів він.

Попри всі старання пожежників, саме дощ допоміг погасити першу масштабну пожежу у Чорнобильській зоні. Точно не завадив він би й зараз, оскільки у зоні відчуження та у Житомирській області є багато осередків тління.

Там досі пораються пожежники, для гасіння залучають авіацію та пожежні поїзди.

Увага! Через масові пожежі та тління забрудненість атмосферного повітря у Києві та області по кількох показниках перевищує гранично допустиму концентрацію. Людям радять не відкривати вікна. Ба більше – 2 дні поспіль українська столиця займає перше місце за забрудненістю повітря у світі.



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