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      Чи можуть в Україні штучно викликати дощ, аби загасити лісові пожежі

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      Чи можуть в Україні штучно викликати дощ / Ілюстративне фото / Пресслужба ДСНС

      В Україні є малоймовірною можливість штучно викликати опади для боротьби з лісовими пожежами. Зокрема, через те, що цього не дозволяє синоптична ситуація.

      Про це на брифінгу сказав заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає Укрінформ.

      До теми Пожежі на Житомирщині: до руйнівних наслідків можуть бути причетні копачі бурштину

      У світі існує така практика – викликання опадів, але для цього потрібні безумовно як технічні засоби, так і стан синоптичної ситуації, яка б дозволяла із тих хмар які є, викликати опади. На сьогодні в принципі найближчим часом така ситуація малоймовірна,
      – розповів він.

      Попри всі старання пожежників, саме дощ допоміг погасити першу масштабну пожежу у Чорнобильській зоні. Точно не завадив він би й зараз, оскільки у зоні відчуження та у Житомирській області є багато осередків тління.

      Там досі пораються пожежники, для гасіння залучають авіацію та пожежні поїзди.

      Увага! Через масові пожежі та тління забрудненість атмосферного повітря у Києві та області по кількох показниках перевищує гранично допустиму концентрацію. Людям радять не відкривати вікна. Ба більше – 2 дні поспіль українська столиця займає перше місце за забрудненістю повітря у світі.


      Штрафи за підпал трави в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Пожежа в Чорнобильській зоні Новини Житомира Пожежа Новини політики Погода Чорнобиль
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