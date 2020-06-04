В российском Норильске произошла утечка дизельного топлива. В результате по меньшей мере 20 тысяч тонн нефтепродуктов попали в почву и реку Амбарную. Из-за этого вода здесь покраснела. Между тем, специалисты прогнозируют, что загрязнение может добраться до Большого Арктического заповедника. Последний является крупнейшей природоохранной территорией не только России, но и всей Евразии.

Катастрофические последствия разлива нефтепродуктов в Норильске

В сети, в частности, появились шокирующие фото и видео того, во что превратилась территория в районе катастрофы в Норильске. По подсчетам специалистов, чтобы очистить все российским властям понадобится больше 100 миллиардов рублей (почти 39 миллиардов гривен). Об этом пишет издание The Daily Mail.

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Российские специалисты, со своей стороны, говорят, что лучший способ очистить землю от нефтепродуктов – это их поджечь. Но такой шаг может вызвать еще большие экологические последствия.

Экологическая катастрофа в Норильске: нефтепродукты попали в реку Амбарную – видео

В то же время эксперты предполагают, что катастрофа могла произойти вследствие полярного потепления. По их мнению, утечку спровоцировало таяние вечной мерзлоты. В результате произошло значительное оседание опор и повреждение гигантского резервуара электростанции с ядовитым дизтопливом. После нефтепродукты загорелись и попали в здешние воды.

Так, нефтепродукты просочились в почву и попали в 60-километровую реку Амбарную. Последняя впадает в озеро Пясино. А уже оттуда вода вытекает в Карское море, которое является частью Северного Ледовитого океана, пишет издание The Siberian Times.

Таким образом, возникают вопросы к деятельности России на большой территории Арктики.

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Как реки пострадали в результате утечки нефтепродуктов в Норильске (Фото: The Siberian Times, The Daily Mail)

Коротко о разливе топлива в Норильске

Инцидент произошел 29 мая на территории ТЭЦ-3.

Там произошла разгерметизация резервуара, и, как следствие, разлив топливно-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги.

Сначала в МЧС РФ распространили информацию, что в резервуар врезался автомобиль. Однако затем в Норильско-Таймырской энергокомпании сообщили, что авария произошла из-за внезапного проседания опор.

В Норильске и на Таймыре ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Впоследствии в этом районе ввели чрезвычайную ситуацию федерального масштаба.

Кроме того, правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о загрязнение вод, порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды во время производственных работ.

Также уже задержали начальника одного из цехов ТЭЦ-3.



Масштабы эклогической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Норильске / Карта