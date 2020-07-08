В ОРДЛО передбачувано настала екологічна катастрофа, про яку попереджали ще в 2014-му. Через бездумне знищення шахт і шахтних водовідливів міліють водосховища і ставки, пересихають річки.

Куда девается вода?

На Донбассе за сотни лет добычи угля была построена сложная система водоотливов, на содержание которой уходило много денег. Регион изрыт штольнями и выработками, из которых необходимо было откачивать огромные объемы воды. Но теперь шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь уходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию.

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Результат – исчезновение целых водоемов. Например, в Алчевске исчезает Исаковское водохранилище, которое строилось для нужд Алчевского меткомбината. Впрочем, комбинат тоже постепенно уничтожается, так что, может, и вода скоро ему не будет нужна.