Бойовики старались: екологічне лихо у тимчасово окупованому Луганську
В ОРДЛО передбачувано настала екологічна катастрофа, про яку попереджали ще в 2014-му. Через бездумне знищення шахт і шахтних водовідливів міліють водосховища і ставки, пересихають річки.
Куда девается вода?
На Донбассе за сотни лет добычи угля была построена сложная система водоотливов, на содержание которой уходило много денег. Регион изрыт штольнями и выработками, из которых необходимо было откачивать огромные объемы воды. Но теперь шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь уходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию.
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Результат – исчезновение целых водоемов. Например, в Алчевске исчезает Исаковское водохранилище, которое строилось для нужд Алчевского меткомбината. Впрочем, комбинат тоже постепенно уничтожается, так что, может, и вода скоро ему не будет нужна.
Раньше проблему боевики замалчивали. Но теперь она настолько обострилась, что ее признало даже "Минприроды ЛНР". Правда, никто не знает, что теперь делать. Денег-то нет.
Не устаю удивляться, насколько хищнически "защитники Донбасса" продолжают крушить и уничтожать все, до чего могут дотянуться. Убили предприятия, сделали нищими людей. Теперь добрались и до природы. Насколько же нужно ненавидеть эту территорию и ее жителей, чтобы такое с ними вытворять...
Кадры печальных последствий уничтожения шахтных водоотливов - в моем новом видео.