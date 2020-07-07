Глава Луганщины Сергей Гайдай заявил, что причиной масштабных лесных пожаров в области может быть поджог. Предотвратить возгорание не могли из-за жары и сильного ветра. Сейчас правоохранители эвакуируют местных жителей, часть из них отказывается покидать свой дом.

Возможную причину пожаров на Луганщине и трудности с эвакуацией местных жителей прокомментировал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай Радио "НВ".

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Вероятная причина возгорания

Пока нет анализа, но это может быть и поджог,

– заявил Гайдай.

По его словам, предотвратить распространение пожара с помощью лесотехнических работ было невозможно из-за сильного ветра и жары (последние дни – 38 градусов).

"У нас есть защитные полосы, но мы стояли вчера (6 июля – 24 канал) и от эпицентра огня до нас долетела шишка, которая полностью пылала, хотя мы стояли за 50 – 60 метров от эпицентра", – пояснил глава Луганщины.

Он также добавил, что на собственные глаза видел, как лес полностью занялся за полторы – две минуты.

Трудности эвакуации людей

Полиция и патрульные сейчас проводят эвакуацию жителей.

Но очень трудно говорить с пожилыми людьми, они не хотят уезжать из домов. Они говорят: здесь мы родились, здесь мы и умрем,

– отметил глава ОГА.

Некоторых местных жителей пришлось долго уговаривать.

Гайдай добавил, что правоохранители также внедряют антимародерські мероприятия.

Помощь из других областей

Я общался с министром обороны, командующим ООС. Нам на помощь направили технику из Днепра, Донецкой области. Техники будет не мало,

– рассказал глава Луганщины.

Однако отметил, что в некоторых участках огонь настолько велик, что квадрокоптеры падают под температуры.

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Пожары на Луганщине: основное

Огонь охватил около 50 гектаров территории Боровского и Ахтырского лесничества в районе села Осколонівка, а также примерно 40 гектаров лесов Капитановского лесничества вблизи села Капітанове. Пламя уже добралось до Северодонецка.

в районе села Осколонівка, а также вблизи села Капітанове. Пламя уже добралось до Северодонецка. Из-за порывистого ветра и жары огонь перекинулся на жилой сектор поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Там уничтожено 80 дач и 30 жилых домов.

Новоайдарского района. Там уничтожено 80 дач и 30 жилых домов. Тушат пожар 366 человек и 85 единиц техники. Дополнительно спасатели используют 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Уже известно о пяти погибших и девяти пострадавших.

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