В Луганской области в Новоайдарском районе бушует лесной пожар. Пламя уже унесло жизнь одного человека. Еще 9 находятся в больнице.

Огонь уничтожил более 30 жилых домов

Огонь вспыхнул еще 6 июля возле села Осколоновка. Площадь пожара составляла 60 гектаров. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.

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Утром 7 июля пожар был локализован. Однако из-за жары и порывистого ветра пламя перекинулось на село Смоляниново.

Огонь уничтожил 30 жилых домов и 80 дачных.

На помощь отправились спасатели из других областей

К борьбе с пожаром привлекли 361 человека и 85 единиц техники. Помогать спасать населенные пункты отправились спасатели из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей – 220 человек и 37 автоцистерн.

Пожарным так же приходится ликвидировать пожар возле села Капитаново, площадь которого около 40 гектаров. Здесь со стихией борются 53 человека и 16 единиц техники.



Пожар уничтожил жилые и дачные дома / Фото ГСЧС



К ликвидации пожара привлекли 85 единиц техники / Фото ГСЧС



Пожар вспыхнул еще 6 июля / Фото ГСЧС

Смотрите на карте, где находится село Смоляниново: