Масштабный лесной пожар на Луганщине уже унесла жизнь одного человека: фото
В Луганской области в Новоайдарском районе бушует лесной пожар. Пламя уже унесло жизнь одного человека. Еще 9 находятся в больнице.
Огонь уничтожил более 30 жилых домов
Огонь вспыхнул еще 6 июля возле села Осколоновка. Площадь пожара составляла 60 гектаров. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.
Подробно Масштабный лесной пожар на Луганщине: людей эвакуируют из домов – видео, фото
Утром 7 июля пожар был локализован. Однако из-за жары и порывистого ветра пламя перекинулось на село Смоляниново.
Огонь уничтожил 30 жилых домов и 80 дачных.
На помощь отправились спасатели из других областей
К борьбе с пожаром привлекли 361 человека и 85 единиц техники. Помогать спасать населенные пункты отправились спасатели из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей – 220 человек и 37 автоцистерн.
Пожарным так же приходится ликвидировать пожар возле села Капитаново, площадь которого около 40 гектаров. Здесь со стихией борются 53 человека и 16 единиц техники.
Пожар уничтожил жилые и дачные дома / Фото ГСЧС
К ликвидации пожара привлекли 85 единиц техники / Фото ГСЧС
Пожар вспыхнул еще 6 июля / Фото ГСЧС
Смотрите на карте, где находится село Смоляниново: