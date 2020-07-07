У Луганській області у Новоайдарському районі вирує лісова пожежа. Полум'я вже забрало життя однієї людини. Ще 9 перебувають у лікарні.

Вогонь знищив понад 30 житлових будинків

Вогонь спалахнув ще 6 липня поблизу села Осколонівка. Площа пожежі складала 60 гектарів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Вранці 7 липня пожежу локалізували. Проте через спеку та поривчастий вітер полум'я перекинулось на село Смолянинове.

Вогонь знищив 30 житлових будинків та 80 дачних.

На допомогу вирушили рятувальники з інших областей

До боротьби з пожежею залучили 361 людину та 85 одиниць техніки. Допомагати рятувати населені пункти вирушили рятувальники з Харківщини, Донеччини, Дніпропетровщини та Полтавщини – 220 осіб та 37 автоцистерн.

Ще вогнеборцям доводиться ліквідовувати пожежу біля села Капітанове, площа якої близько 40 гектарів. Тут зі стихією борються 53 людини та 16 одиниць техніки.



Пожежа знищила житлові та дачні будинки / Фото ДСНС



До ліквідації пожежі залучили 85 одиниць техніки / Фото ДСНС



Пожежа спалахнула ще 6 липня / Фото ДСНС

Дивіться на карті, де розташоване село Смолянинове: