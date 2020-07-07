У Луганській області 6 липня спалахнула пожежа у Новоайдарському районі. 7 липня вогонь розгорівся з новою силою та підійшов впритул до населених пунктів.

В результаті сильних поривів вітру масштаби лісової пожежі у Луганській області зросли. Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Луганській області.

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Яка ситуація з лісовою пожежею на Луганщині

Вогонь охопив вже близько 85 гектарів Борівського та Охтирського лісництв у Новоайдарському районі. Рятувальники запевняють, що пожежу локалізовано, але ліквідація ще триває.

Пожежа підійшла впритул до селища Вовче. Зараз там триває евакуація населення.

Постраждалих та загиблих в результаті пожежі, на щастя, немає.

Усі рятувальні служби перебувають на місці. До ліквідації пожежі залучено дев'ять одиниць пожежної техніки та 48 рятувальників.

Дивіться відео лісової пожежі на Луганщині:



Пожежу на Луганщині ще не ліквідували / Фото ДСНС

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Район пожежі на карті: