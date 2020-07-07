Очільник Луганщини Сергій Гайдай заявив, що причиною масштабних лісових пожеж в області може бути підпал. Запобігти займанню не могли через спеку та сильний вітер. Наразі правоохоронці евакуйовують місцевих мешканців, частина з них відмовляється покидати свій дім.

Можливу причину пожеж на Луганщині та труднощі з евакуацією місцевих мешканців прокоментував голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай "Радіо НВ".

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Ймовірна причина займання

Поки що немає аналізу, але це може бути і підпал,

– заявив Гайдай.

За його словами, запобігти розповсюдженню пожежі за допомогою лісотехнічних робіт було неможливо через сильний вітер та спеку (останні дні – 38 градусів).

"У нас є захисні полоси, але ми стояли вчора (6 липня – 24 канал) й від епіцентру вогню до нас долетіла шишка, яка повністю палала, хоча ми стояли за 50 – 60 метрів від епіцентру", – пояснив очільник Луганщини.

Він також додав, що на власні очі бачив, як ліс повністю зайнявся за півтори – дві хвилини.

Труднощі евакуації людей

Поліція та патрульні наразі проводять евакуацію мешканців.

Але дуже важко говорити з літніми людьми, вони не хочуть їхати з будинків. Вони кажуть: тут ми народилися, тут ми і помремо,

– зазначив глава ОДА.

Деяких місцевих жителів довелося довго вмовляти.

Гайдай додав, що правоохоронці також впроваджують антимародерські заходи.

Допомога з інших областей

Я спілкувався з міністром оборони, командуючим ООС. Нам на допомогу направили техніку з Дніпра, Донецької області. Техніки буде не мало,

– розповів глава Луганщини.

Однак наголосив, що у деяких ділянках вогонь настільки великий, що квадрокоптери падають під температури.

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Пожежі на Луганщині: основне

Вогонь охопив приблизно 50 гектарів території Боровського та Охтирського лісництв в районі села Осколонівка, а також приблизно 40 гектарів лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. Полум'я вже дісталося до Сєвєродонецька.

в районі села Осколонівка, а також поблизу села Капітанове. Полум'я вже дісталося до Сєвєродонецька. Через поривчатий вітер та спеку вогонь перекинувся на житловий сектор селищ Вовче та Смолянинове Новоайдарського району. Там знищено 80 дач та 30 житлових будинків.

Новоайдарського району. Там знищено 80 дач та 30 житлових будинків. Гасять пожежу 366 людей та 85 одиниць техніки. Додатково рятувальники використовують 37 автоцистерн та 220 осіб з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Вже відомо про п’ятьох загиблих та дев’ятьох постраждалих.

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