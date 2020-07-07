Лісова пожежа на Луганщині: місцева влада назвала ймовірну причину займання
Очільник Луганщини Сергій Гайдай заявив, що причиною масштабних лісових пожеж в області може бути підпал. Запобігти займанню не могли через спеку та сильний вітер. Наразі правоохоронці евакуйовують місцевих мешканців, частина з них відмовляється покидати свій дім.
Можливу причину пожеж на Луганщині та труднощі з евакуацією місцевих мешканців прокоментував голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай "Радіо НВ".
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Ймовірна причина займання
Поки що немає аналізу, але це може бути і підпал,
– заявив Гайдай.
За його словами, запобігти розповсюдженню пожежі за допомогою лісотехнічних робіт було неможливо через сильний вітер та спеку (останні дні – 38 градусів).
"У нас є захисні полоси, але ми стояли вчора (6 липня – 24 канал) й від епіцентру вогню до нас долетіла шишка, яка повністю палала, хоча ми стояли за 50 – 60 метрів від епіцентру", – пояснив очільник Луганщини.
Він також додав, що на власні очі бачив, як ліс повністю зайнявся за півтори – дві хвилини.
Труднощі евакуації людей
Поліція та патрульні наразі проводять евакуацію мешканців.
Але дуже важко говорити з літніми людьми, вони не хочуть їхати з будинків. Вони кажуть: тут ми народилися, тут ми і помремо,
– зазначив глава ОДА.
Деяких місцевих жителів довелося довго вмовляти.
Гайдай додав, що правоохоронці також впроваджують антимародерські заходи.
Допомога з інших областей
Я спілкувався з міністром оборони, командуючим ООС. Нам на допомогу направили техніку з Дніпра, Донецької області. Техніки буде не мало,
– розповів глава Луганщини.
Однак наголосив, що у деяких ділянках вогонь настільки великий, що квадрокоптери падають під температури.
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Пожежі на Луганщині: основне
- Вогонь охопив приблизно 50 гектарів території Боровського та Охтирського лісництв в районі села Осколонівка, а також приблизно 40 гектарів лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. Полум'я вже дісталося до Сєвєродонецька.
- Через поривчатий вітер та спеку вогонь перекинувся на житловий сектор селищ Вовче та Смолянинове Новоайдарського району. Там знищено 80 дач та 30 житлових будинків.
- Гасять пожежу 366 людей та 85 одиниць техніки. Додатково рятувальники використовують 37 автоцистерн та 220 осіб з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.
- Вже відомо про п’ятьох загиблих та дев’ятьох постраждалих.
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