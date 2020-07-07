Бойовики відмовилися забезпечити режим тиші для гасіння пожежі під Сєвєродонецьком. Через це ДСНС не могла оперативно використати авіацію для ліквідації займань.

Бойовики відмовилися тимчасово припинити вогонь на Луганщині, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Детальніше Масштабна пожежа на Луганщині: ситуація загострюється, залучено Нацгвардію та ЗСУ – відео, фото

За його словами він спілкувався з президентом, головою ДСНС та міністром оборони щодо допомоги.

Наразі нам були готові направити спеціалізований літак з Харкова, щоб загасити полум’я з повітря, але з того боку (бойовики – 24 канал) нам не підтвердили режим тиші,

– зазначив Гайдай.

Та додав, що літати біля непідконтрольних Україні територій – це самогубство.

Зазначимо, Сєвєродонецьк та охоплені пожежею населені пункти розташовані приблизно за 40 кілометрів від лінії розмежування.

Зверніть увагу! Сергій Гайдай також заявив, що серед ймовірних причин пожежі розглядають підпал.

Наслідки Масштабна лісова пожежа на Луганщині: кількість жертв зросла до шести

Глава Луганської ОДА коментує ситуацію: дивіться відео

Пожежа на Луганщині: що відомо

Займання охопило приблизно 50 гектарів території Боровського та Охтирського лісництв в районі села Осколонівка та приблизно 40 гектарів лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. А також дійшло до Сєвєродонецька.

в районі села Осколонівка та приблизно поблизу села Капітанове. А також дійшло до Сєвєродонецька. Через поривчатий вітер та спеку стихія перекинулася на житловий сектор селищ Вовче та Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив понад 100 житлових та дачних будинків.

Новоайдарського району. Вогонь знищив понад 100 житлових та дачних будинків. Загинули шестеро людей , ще дев’ять отримали поранення.

, ще дев’ять отримали поранення. Ліквідувати пожежу допомагають підрозділи ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей, військові та співробітники Нацполіції.

підрозділи ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей, військові та співробітники Нацполіції. На місці працює цілодобовий оперативний штаб.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу