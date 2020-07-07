Боевики отказались обеспечить режим тишины для тушения пожара под Северодонецком. Из-за этого ГСЧС не могла оперативно использовать авиацию для ликвидации возгораний.

Боевики отказались временно прекратить огонь на Луганщине, сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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По его словам он общался с президентом, председателем ГСЧС и министром обороны о помощи.

Сейчас нам были готовы направить специализированный самолет из Харькова, чтобы потушить пламя с воздуха, но с той стороны (боевики – 24 канал) нам не подтвердили режим тишины,

– отметил Гайдай.

И добавил, что летать у неподконтрольных Украине территорий – это самоубийство.

Отметим, Северодонецк и охвачены пожаром населенные пункты расположены примерно в 40 километрах от линии разграничения.

Обратите внимание! Сергей Гайдай также заявил, что среди вероятных причин пожара рассматривают поджог.

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Пожар на Луганщине: что известно

Возгорание охватило около 50 гектаров территории Боровского и Ахтырского лесничества в районе села Осколонівка и примерно 40 гектаров лесов Капитановского лесничества вблизи села Капитанове. А также дошло до Северодонецка.

в районе села Осколонівка и примерно вблизи села Капитанове. А также дошло до Северодонецка. Из-за порывистого ветра и жары стихия перевернулась на жилой сектор поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил более 100 жилых и дачных домов.

Новоайдарского района. Огонь уничтожил более 100 жилых и дачных домов. Погибли шесть человек , еще девять получили ранения.

, еще девять получили ранения. Ликвидировать пожар помогают подразделения ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей, военные и сотрудники Нацполиции.

подразделения ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей, военные и сотрудники Нацполиции. На месте работает круглосуточный оперативный штаб.

Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала