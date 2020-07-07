Из-за боевиков авиация не может тушить пожары, – Луганская ОГА
Боевики отказались обеспечить режим тишины для тушения пожара под Северодонецком. Из-за этого ГСЧС не могла оперативно использовать авиацию для ликвидации возгораний.
Боевики отказались временно прекратить огонь на Луганщине, сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Подробнее Масштабный пожар на Луганщине: ситуация обостряется, привлечено Нацгвардии и ВСУ – видео, фото
По его словам он общался с президентом, председателем ГСЧС и министром обороны о помощи.
Сейчас нам были готовы направить специализированный самолет из Харькова, чтобы потушить пламя с воздуха, но с той стороны (боевики – 24 канал) нам не подтвердили режим тишины,
– отметил Гайдай.
И добавил, что летать у неподконтрольных Украине территорий – это самоубийство.
Отметим, Северодонецк и охвачены пожаром населенные пункты расположены примерно в 40 километрах от линии разграничения.
Последствия Масштабный лесной пожар на Луганщине: количество жертв возросло до шести
Глава Луганской ОГА комментирует ситуацию: смотрите видео
Пожар на Луганщине: что известно
- Возгорание охватило около 50 гектаров территории Боровского и Ахтырского лесничества в районе села Осколонівка и примерно 40 гектаров лесов Капитановского лесничества вблизи села Капитанове. А также дошло до Северодонецка.
- Из-за порывистого ветра и жары стихия перевернулась на жилой сектор поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил более 100 жилых и дачных домов.
- Погибли шесть человек, еще девять получили ранения.
- Ликвидировать пожар помогают подразделения ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей, военные и сотрудники Нацполиции.
- На месте работает круглосуточный оперативный штаб.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала