В Луганской области 6 июля вспыхнул пожар в Новоайдарском районе. 7 июля огонь разгорелся с новой силой и подошел вплотную к населенным пунктам.

В результате сильных порывов ветра масштабы лесного пожара в Луганской области выросли. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.

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Какова ситуация с лесным пожаром на Луганщине

Огонь охватил уже около 85 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе. Спасатели уверяют, что пожар локализован, но ликвидация продолжается.

Пожар подошел вплотную к селу Волчье. Сейчас там идет эвакуация населения.

Пострадавших и погибших в результате пожара, к счастью, нет.

Все спасательные службы находятся на месте. К ликвидации пожара привлечены девять единиц пожарной техники и 48 спасателей.

Смотрите видео лесного пожара на Луганщине:

Пожар на Луганщине еще не ликвидировали / Фото ГСЧС

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Район пожара на карте: