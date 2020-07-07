Масштабный лесной пожар на Луганщине: людей эвакуируют из домов – видео, фото
В Луганской области 6 июля вспыхнул пожар в Новоайдарском районе. 7 июля огонь разгорелся с новой силой и подошел вплотную к населенным пунктам.
В результате сильных порывов ветра масштабы лесного пожара в Луганской области выросли. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.
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Какова ситуация с лесным пожаром на Луганщине
- Огонь охватил уже около 85 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе. Спасатели уверяют, что пожар локализован, но ликвидация продолжается.
- Пожар подошел вплотную к селу Волчье. Сейчас там идет эвакуация населения.
- Пострадавших и погибших в результате пожара, к счастью, нет.
- Все спасательные службы находятся на месте. К ликвидации пожара привлечены девять единиц пожарной техники и 48 спасателей.
Смотрите видео лесного пожара на Луганщине:
Пожар на Луганщине еще не ликвидировали / Фото ГСЧС
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Район пожара на карте: