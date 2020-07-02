Масштабный пожар на свалке вспыхнул в Витовском районе Николаевской области. Основную часть успели потушить 1 июля, однако ликвидация огня продолжается до сих пор.

Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов ЧП "Мильча", сообщает ГСЧС.

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Сообщение о пожаре поступило 1 июля. По состоянию на 19:00 того же дня спасателям удалось потушить огонь на территории в тысячу квадратных метров. Однако ликвидация до сих пор продолжается. Остались тлеющие очаги и участки с открытым горением.

Всего от начала тушения были привлечены 8 единиц техники и 34 пожарных.



1 июля был ликвидирован огонь на территории в тысячу квадратных метров / Фото ГСЧС



К тушению привлекли 34 пожарных / Фото ГСЧС



По состоянию на 2 июля еще есть зоны открытого огня / Фото ГСЧС



Жители соседнего населенного пункта жалуются, что им нечем дышать / Фото ГСЧС

По информации ГСЧС, пожары на этом объекте случаются систематически, ведь предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте. После наступления засушливой погоды ситуация обострилась.

Жители ближайшего населенного пункта возмущены, ведь им приходится дышать едким дымом.

Смотрите видео ГСЧС: на Николаевщине борются с пожаром на свалке