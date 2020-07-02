Масштабна пожежа на сміттєзвалищі спалахнула у Вітовському районі Миколаївської області. Основну частину встигли загасити 1 липня, однак ліквідація вогню досі триває.

Пожежа сталася на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча", повідомляє ДСНС.

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Повідомлення про пожежу надійшло 1 липня. Станом на 19:00 того ж дня рятувальникам вдалося приборкати вогонь на території в тисячу квадратних метрів. Однак ліквідація досі триває. Залишилися тліючі осередки та ділянки з відкритим горінням.

Загалом від початку гасіння було залучено 8 одиниць техніки та 34 пожежники.



1 липня було ліквідовано вогонь на території в тисячу метрів квадратних / Фото ДСНС



До гасіння залучили 34 пожежники / Фото ДСНС



Станом на 2 липня ще є зони відкритого вогню / Фото ДСНС



Мешканці сусіднього населеного пункту скаржаться, що їм немає чим дихати / Фото ДСНС

За інформацією ДСНС, пожежі на цьому об'єкті трапляються систематично, адже підприємство самоусунулось від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки на об'єкті. Після настання посушливої погоди ситуація загострилася.

Мешканці найближчого населеного пункту обурені, адже їм доводиться дихати їдким димом.

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