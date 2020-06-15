Пожары в Чернобыльской зоне и других регионах Украины стали настоящей экологической катастрофой. Но большинство экоактивистов не обратили на них внимания.

Почему? Об этом говорится в статье 24 канала "Экологические активисты по призванию или "активисты по вызову"?"

В Украине материальные проблемы касаются минимум 60% граждан, – комментирует в материале политолог Андрей Вигиринский. – Поэтому высокие материи – глобальное потепление, изменение климата, озоновые дыры – проходят мимо. В частности, в случае лесных пожаров в Чернобыльской зоне денег на протесты никто не выделял. Соответственно никто не выходил на акции. Хотя с глобальной точки зрения проблема таких пожаров может объединить несколько областей. Леса – легкие Украины. Поэтому очень важны вопросы санитарной вырубки леса, укрепления почвы, противопожарных мероприятий...

К теме: Украина беспомощна против "янтарной мафии"

Эксперт добавил, что сейчас в Украине стала очень популярной "профессиональная деятельность на оплачиваемой основе – активист по всем вопросам". Он за деньги участвует во всех возможных акциях – и по приватизации земли, и по растаможиванию евроблях, и по экологии...

У украинцев нет моральной психологической дилеммы по поводу экологии, – акцентирует внимание Вигиринский. – Она появляется тогда, когда есть финансовая заинтересованность. И в этот момент активист становится наемным работником. Ему определяют конкретный вектор работы: загрязненность водоема, воздуха, зеленая энергетика... И вперед!

В то же время, некоторые так называемые "экоактивисты" регулярно используют тему охраны окружающей среды для собственного обогащения или решения политических вопросов.

Классический пример – так называемый "мусорный скандал" во Львове в 2016 году. Там, напомним, после пожара закрыли центральную Грибовицкую свалку. Местная власть договорилась о вывозе отходов в другие регионы, но сотни "активистов" начали препятствовать этому, буквально под машины бросались, чтобы "спасти Украину от львовского мусора"... Но потом оказалось, что блокаду города организовала Администрация президента и его наемники в регионе, которые таким образом боролись вовсе не с экологическими проблемами, а с растущей популярностью власти Львова и его нежеланием "склонить голову перед столицей".

О том, как политики и чиновники используют экологическую тематику, читайте также в статье 24 канала "Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды".