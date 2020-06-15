В Украине стремительно растет количество "экологических мигрантов", которые используют тему охраны окружающей среды для собственного обогащения или решения политических вопросов.

Во многих ведущих странах экологические активисты появились давно и выполняют важную роль – в первую очередь, отстаивают ЭкоПраво людей и защищают природу от вредного воздействия. Такие персоны как Грета Тунберг – лишь яркая "визитка" движения, а в общем на защите окружающей среды стоят миллионы неравнодушных граждан. Большинство из них – активисты, как говорится, по призванию, которые искренне и обычно безвозмездно выполняют свою жизненную миссию. Но в мире, где правят деньги, ожидаемо появились и некие "экологические проститутки", которые позорно работают "по вызову" – бизнесменов, политиков или чиновников.

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Самая известная в мире экоактивистка Грета Тунберг

В Украине, как это часто бывает, мировые тренды приобрели еще более масштабные и циничные формы. Обыденными стали проплаченные митинги и пикеты, лживые комментарии на ТВ и фейковые новости на сайтах...

Проплаченные акции в Украине – давняя проблема, – говорит политолог Дмитрий Купира. – Их используют разные политсилы, политики или бизнесмены. Если за участие в акции протеста человеку заплатили, то он уже не активист. Это работа. Сейчас общество постепенно переживает такую ​​"форму" протеста. Проплаченность становится все более очевидной...

Его коллега Андрей Вигиринский добавляет:

Действительно, в Украине есть такая профессиональная деятельность на оплачиваемой основе – активист по всем вопросам. Он за деньги участвует во всех возможных акциях – и за приватизацию земли, и за растаможивание евроблях... Нет у украинцев морально-психологической дилеммы и по поводу экологии. Она появляется тогда, когда есть финансовая заинтересованность. И в этот момент активист становится наемным работником. Ему определяют конкретный вектор работы: загрязненность водоема, воздуха, зеленая энергетика... И вперед!

Но если с подобными политическими или экономическими выступлениями все всегда более или менее понятно, то в экологических акциях настоящая цель очень часто глубоко скрыта.

Экологическое давление и шантаж

"Мусорный шантаж" во Львове чуть не привел к экологической катастрофе

Классический пример – так называемый "мусорный скандал" во Львове в 2016 году. Там после пожара закрыли центральную Грибовицкую свалку. Местная власть договорилась о вывозе отходов в другие регионы, но сотни "активистов" начали препятствовать этому, буквально под машины бросались, чтобы "спасти Украину от львовского мусора"... Но потом оказалось, что блокаду города организовала Администрация президента и его наемники в регионе, которые таким образом боролись вовсе не с экологическими проблемами, а с растущей популярностью власти Львова и его нежеланием "склонить голову перед столицей".

Другая типичная ситуация. Два года назад несколько совсем неизвестных общественных экологических организаций (они даже не были официально зарегистрированы) объединились для борьбы с фирмой, которая якобы поставляет некачественную агрохимию сельхозпроизводителям. Эти препараты применяли во всем мире, в Украине тоже – фермеры были довольны. Но неожиданно "химия" стала вредной – потому что так решили эти "экоактивисты". Так было написано в их вроде бы экспертных документах.

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Деятели заказали несколько тематических статей в региональной прессе, а затем со своими бумажками начали путешествовать по стране и убеждать аграриев не покупать "вредную химию" – мол, вот смотрите – и в экспертизе, и в газетах написано... Фирма-поставщик попыталась опровергнуть информацию, даже в суд собиралась подавать... Но до этого не дошло – "экоактивисты" исчезли так же неожиданно, как и появились. По инсайдерской инфомации, владелец фирмы просто заплатил "экологам" – чтобы не морочить себе голову и не тратить время на суды.

Учтите, мы сейчас не говорим о том, были ли агрохимикаты качественными или нет. Только объясняем, как некоторые "активисты" используют экологические вопросы для банального шантажа.

Нет заказа – нет акций

Страшные последствия пожаров в Чернобыльской зоне

Теперь совсем свежая история – недавние лесные пожары в Чернобыльской зоне, в Житомирской, Киевской областях и других регионах Украины. Накануне целые отряды экологических активистов и экспертов комментировали, как страшно горят леса в российской Сибири, в американской Калифорнии или в Австралии... А когда беда пришла в Украину – как в рот воды набрали. И это при том, что ситуация – вот она, под боком, проблема – вопиющая и, к сожалению, будет иметь продолжение (если не сейчас – во время жаркого лета, то весной – когда у нас уже традиционно горят леса).

Журналисты сайта 24 телеканала звонили многим экологическим активистам и экспертам за комментариями. Но согласились говорить единицы. Большинство отказались – одни "не в теме", другим "нечего сказать". Неужели? Потому что это об Украине, а не о России? Неужели нельзя поставить вопрос ребром: сколько еще будут гореть наши леса? Что нужно делать, чтобы избежать пожаров или хотя бы минимизировать их? Какие надо проводить мероприятия по рекультивации "потерянных" территорий? Какой есть мировой опыт?

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Но "нечего сказать"... А знаете почему? Потому что многим нашим так называемым "экоактивистам" тема лесных пожаров в Украине неинтересна. Так же, как и тема незаконной вырубки деревьев или, например, гибели уникальной флоры и фауны. Неинтересны эти темы – потому что не дают прямой выгоды. По той же причине не было и митингов по лесным пожарам – ни централизованных в Киеве, ни в пострадавших регионах.

В Украине материальные проблемы касаются минимум 60% граждан, – продолжает Андрей Вигиринский. – Поэтому высокие материи – глобальное потепление, изменение климата, озоновые дыры – проходят мимо. В частности, в случае пожаров в Чернобыльской зоне денег на протесты никто не выделял. Соответственно никто не выходил на акции. Хотя с глобальной точки зрения проблема лесных пожаров может объединить несколько областей. Леса – легкие Украины. Поэтому очень важны вопросы санитарной вырубки леса, укрепления почвы, противопожарных мероприятий и тому подобное.

В то же время, эксперт считает, что отсутствие экологических акций в регионах имеет еще одну вескую причину:

В Ровенской и Житомирской областях, где незаконно добывают тот же янтарь, ситуация с вырубкой лесов катастрофическая. Однако для местных жителей – это одна из немногих возможностей хорошо заработать. Какие шансы, что там будут протестовать экоактивисты? Их в этих регионах никто никогда особо и не видел...

Выборы как шанс для "экоактивистов"

Экологический протест под Верховной Радой

Совсем другая ситуация – в промышленных регионах или крупных городах. Здесь и проблем экологических много, и "бизнес-активистам" есть где развернуться – например, можно пикетировать какое-то предприятия по заказу фирмы-конкурента или даже блокировать целый город, как это было в случае со Львовом.

Но особенно востребованными "экоактивисты" становятся накануне выборов. Потому что экологическая тема всегда привлекает внимание, а украинцы часто не могут отличить, когда им говорят правду, а когда врут и манипулируют.

Вопросы экологии остро стоят в промышленных регионах, где сконцентрировано металлургическое производство, например, Запорожье, Кривой Рог, Мариуполь, – отмечает Андрей Вигиринский. – Скоро местные выборы, и в таких городах вполне вероятны митинги экоактивистов вроде "государство не уделяет достаточно внимания вопросу защиты окружающей среды". Какой-то из кандидатов может это использовать...

С коллегой согласен и Дмитрий Купира:

Вопросы экологии действительно могут активно использовать уже на ближайших местных выборах – в регионах, где эти проблемы актуальны. Проплаченные акции протеста на экологическую тематику, скорее, будут до начала кампании, чтобы понижать рейтинги власти. Во время выборов – с меньшей вероятностью. Потому что кампания динамическая и такие массовые проплаченные акции могут сыграть против их организаторов...

Как бы то ни было, а у проплаченных "экоактивистов", похоже, в ближайшее время появится работа. И митинги мы увидим, и заказные комментарии... Возможно, и о лесных пожарах они вспомнят?

Подробнее о том, как экологическую тематику используют во время выборов читайте в статье 24 канала "Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды".