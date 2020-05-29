Закарпатье тонет в мусоре: экологическая катастрофа не за горами

Горные районы Украины годами не могут решить проблемы утилизации мусора.

Красивая природа, курорты и мусорные свалки – так сейчас выглядит типичное Закарпатье. Классический пример – село Квасы Раховского района. Здесь рядом с турбазой с лечебной минеральной водой раскинулась огромная свалка – прямо у реки, сообщает Mukachevo.net.

Формально эта территория паспортизована и имеет статус полигона для сбора и хранения мусора. (Хотя уже этот факт настораживает, поскольку, по правилам, нельзя обустраивать такие объекты вблизи водоемов. Но фактически здесь – стихийная свалка: мусор выбрасывают кто хочет, когда хочет и где пожелает. А местная власть только руками разводит и жалуется, что провести рекультивацию, консервацию и перенос полигона невозможно из-за горной местности.

В целом мусора на Закарпатье так много, что его «хватает» даже для соседней Венгрии, куда он попадает по реке Тиса.

Венгры ежегодно ловят в Тисе большое количество пластиковых бутылок, которые приплыли из Украины, – говорит руководитель практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольга Денищик. – По европейскому законодательству они не могут их пропустить дальше в Дунай. За это ежегодно Украина получает чек от Венгрии. Это позор!



Мусорная гора в Квасах / Фото Мукачево.net

То же слово "позор" смело можно употреблять, вспоминая и другие проблемы охраны окружающей среды в Украине. Эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF) перечисляют наиболее вопиющие.

Так, в Украине критически снижается уровень подземных вод. Вода больше не попадает в подземные горизонты так, как должна, а быстро стекает в море. Оказалось, что наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды. Поэтому не исключено, что вскоре Государственное водное агентство будет вынуждено ограничивать использование воды для украинцев.

И в Украине процветают незаконные охота и торговля редкими видами животных. Такая продажа вообще стал одним из самых прибыльных бизнесов в мире – занимает третье или четвертое место после торговли наркотиками, оружием и людьми. И наша страна здесь не стоит в стороне.

В течение последних лет значительно увеличилось количество вмешательств человека в различные экосистемы. Например, строятся автобаны с заборами, животных изолируют и лишают их возможности свободно перемещаться и скрещиваться во время размножения.

Украина остро нуждается в новой лесной политике. Экологи заявляют об огромном пробеле в "лесном" законодательстве, которое требует срочного реформирования. Потому что из-за варварской вырубки леса исчезает каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений, которые есть в Красной книге Украины. Но количество вырубок при этом только растет…

Тем временем, украинские политики, вместо того, чтобы решать проблемы охраны окружающей среды, просто "пиарятся" на экологической теме. Особенно – перед выборами.

Подробнее об этом читайте в статье 24 канала "Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды".