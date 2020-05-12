В Украине из-за вырубки леса исчезают краснокнижные животные и растения, – WWF

Каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений, которые есть в Красной книге Украины, исчезают из-за вырубки леса.

Наиболее существенные изменения происходят тогда, когда вырубают лес и меняют целевое назначение этой земли. При этом количество вырубок в Украине растет, а законодательство в этой сфере просто провальное, сообщают в материале Украинской правды эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund forNature – WWF).

По данным WWF, около 16% территории Украины – леса. Их площадь составляет почти 10,4 миллиона гектаров. Украина занимает девятое место по площади лесов в Европе (без учета России). В первой тройке Швеция, Испания и Финляндия. Однако, Украина стоит на пути исчезновения лесов, растений и животных из-за отсутствия адекватной лесной политики, говорится в материале.

"Сейчас необходимо создать новую лесную политику. В Украине нет документа, который дает ответы на вопрос – как мы видим наши леса? Какие цели являются главными?", – пишет зоолог, эксперт Всемирного фонда дикой природы Андрей Плыга.

Богатейшими лесами являются Закарпатская и Ивано-Франковская области. Также высокую лесистость имеют Волынская, Ровенская и Житомирская области. При этом, по словам эксперта, следы вырубок наиболее заметны в горах.

"Дело в том, что на равнине мы не видим весь масштаб, а в Карпатах – горы, рельеф и большие пятна вырубки. Скандалы поднимаются и на Полесье, но в Карпатах больше, потому что там это заметно визуально", – говорит эксперт, указывая, что такие явления – последствия отсутствия системной политики в лесной отрасли.

Старое, еще советское законодательство в части лесов неадекватное современным реалиям, и приводит к тому, что тем людям, которые должны выращивать лес, в условиях отсутствия государственного финансирования выгодно рубить лес.

По словам экспертов, политики пока не смогли защитить украинские леса, животных и растения.

"Подаются отдельные точечные изменения, а чего-то комплексного, к сожалению, нет", – говорится в материале.