В Україні через вирубку лісу зникають червонокнижні тварини та рослини, – WWF

Кожен п'ятий вид тварин і кожен восьмий вид рослин, які є в Червоній книзі України, зникають через вирубку лісу.

Найбільш істотні зміни відбуваються тоді, коли вирубують ліс і змінюють цільове призначення цієї землі. При цьому кількість вирубок в Україні зростає, а законодавство в цій сфері просто провальне, повідомляють в матеріалі Української правди експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature – WWF).

За даними WWF, близько 16% території України – ліси. Їх площа становить майже 10,4 мільйона гектарів. Україна посідає дев'яте місце за площею лісів в Європі (без урахування Росії). У першій трійці Швеція, Іспанія та Фінляндія. Однак, Україна стоїть на шляху зникнення лісів, рослин і тварин через відсутність адекватної лісової політики, йдеться в матеріалі.

"Зараз необхідно створити нову лісову політику. В Україні немає документа, який дає відповіді на питання – як ми бачимо наші ліси? Які цілі є головними?", – пише зоолог, експерт Всесвітнього фонду дикої природи Андрій Плига.

Найбагатшими лісами є Закарпатська та Івано-Франківська області. Також високу лісистість мають Волинська, Рівненська та Житомирська області. При цьому, за словами експерта, сліди вирубок найбільш помітні в горах.

"Справа в тому, що на рівнині ми не бачимо весь масштаб, а в Карпатах – гори, рельєф і великі плями вирубки. Скандали піднімаються і на Поліссі, але в Карпатах більше, тому що там це помітно візуально", – говорить експерт, вказуючи, що такі явища – наслідки відсутності системної політики в лісовій галузі.

Старе, ще радянське законодавство в частині лісів неадекватне сучасним реаліями, і призводить до того, що тим людям, які повинні вирощувати ліс, в умовах відсутності державного фінансування вигідно рубати ліс.

За словами експертів, політики поки не змогли захистити українські ліси, тварин і рослини.

"Подаються окремі точкові зміни, а чого комплексного, на жаль, немає", – говориться в матеріалі.