Украинцев ждет вода по карточкам из-за отсутствия правильной экологической политики, – WWF

В Украине снижается уровень подземных вод. Вода больше не попадает в подземные горизонты так, как должна. Она просто быстро стекает в море.

Наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды. Вскоре Государственное водное агентство будет вынуждено ограничивать использование воды для украинцев, сообщает в материале руководитель практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольга Денищик.

По словам эксперта, украинцы привыкли относиться к воде как к безлимитному ресурсу. Однако, вскоре такое отношение, скорее всего, придется пересмотреть.

Если засуха продолжится, то ближайшие 5 лет количество воды будет уменьшаться. Могут увеличиться попытки искусственно аккумулировать воду, будет больше прудов, чтобы эту воду помещать. И, конечно, Государственное водное агентство просто вынуждено ограничивать использование воды,

– заявил эксперт WWF.

Однако засуха и жаркое лето – это лишь катализатор изменений, а допускает их недостаточная экологическая политика в Украине. Украинские экологи и инспекции предпочитают штрафовать, а не упреждать проблемы.

Так, по словам Денищик, уже сейчас необходимо принимать все меры для улучшения ситуации.

"Необходимо привлекать специалистов Государственного водного агентства, бассейновых управлений к обсуждению любых программ развития сейчас на всех уровнях: на районном, областном и тому подобное. Сегодня мы должны смотреть на весь бассейн реки, чтобы воды хватило всем", – заявила эксперт.

Как сообщается в материале, водные ресурсы – это поверхностные, подземные и морские воды, которые мы используем для своих нужд.

Две трети поверхностных ресурсов – это ресурсы бассейна Днепра. Он обеспечивает водой более 50 городов.

По уровню воды на одного человека мы занимаем 125 место из 180 стран, Украина – одна из наименее обеспеченных водой стран в Европе.