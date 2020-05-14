На українців чекає вода за картками через відсутність правильної екологічної політики, – WWF

В Україні знижується рівень підземних вод. Вода більше не потрапляє в підземні горизонти так, як повинна. Вона просто швидко стікає в море.

Наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і нестачі води. Незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців, повідомляє в матеріалі керівник практики "Вода" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольга Денищик.

За словами експерта, українці звикли ставитися до води як до безлімітного ресурсу. Однак, незабаром таке ставлення швидше за все доведеться переглянути.

Якщо посуха триватиме, то найближчі 5 років кількість води буде зменшуватися. Можуть збільшитися спроби штучно акумулювати воду, буде більше ставків, щоб цю воду вміщувати. І, звичайно, Державне водне агентство просто буде змушене обмежувати використання води,

– заявив експерт WWF.

Однак посуха і спекотне літо – це лише каталізатор змін, а допускає їх недостатня екологічна політика в Україні. Українські екологи та інспекції воліють штрафувати, а не попереджати проблеми.

Так, за словами Денищик, вже зараз необхідно вживати всіх заходів для поліпшення ситуації.

"Необхідно залучати фахівців Державного водного агентства, басейнових управлінь до обговорення будь-яких програм розвитку зараз на всіх рівнях: на районному, обласному тощо. Сьогодні ми повинні дивитися на весь басейн річки, щоб води вистачило всім", – заявила експерт.

Як повідомляється в матеріалі, водні ресурси України – це поверхневі, підземні і морські води, які ми використовуємо для своїх потреб.

Дві третини поверхневих ресурсів – це ресурси басейну Дніпра. Він забезпечує водою понад 50 міст.

За рівнем води на одну людину ми займаємо 125 місце з 180 країн, Україна – одна з найменш забезпечених водою країн в Європі.