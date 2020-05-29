Закарпаття тоне у смітті: екологічна катастрофа не за горами

Гірські райони України роками не можуть вирішити проблеми утилізації сміття.

Гарна природа, курорти і сміттєві звалища – так нині виглядає типове Закарпаття. Класичний приклад – село Кваси Рахівського району. Тут поруч із турбазою з лікувальною мінеральною водою розкинулося величезне сміттєзвалище – прямо біля річки, повідомляє Mukachevo.net.

Формально ця територія паспортизована і має статус полігона для збору і зберігання сміття. (Хоча вже цей факт насторожує, бо, за правилами, не можна облаштовувати такі об'єкти поблизу водойм.) Але фактично тут – стихійне звалище: сміття викидають хто хоче, коли хоче і де забажає. А місцева влада лише руками розводить і бідкається, що провести рекультивацію, консервацію і перенос полігону неможливо через гірську місцевість.

Загалом сміття на Закарпатті так багато, що його "вистачає" навіть для сусідньої Угорщини, куди воно потрапляє річкою Тиса.

Угорці щорічно ловлять у Тисі велику кількість пластикових пляшок, які припливли з України, – каже керівник практики "Вода" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольга Денищик. – За європейським законодавством вони не можуть їх пропустити далі в Дунай. За це щороку Україна отримує чек від Угорщини. Це ганьба!



Сміттєва гора у Квасах / Фото Мукачево.net

Те саме слово "ганьба" сміливо можна вживати, згадуючи й інші проблеми охорони довкілля в Україні. Експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature – WWF) переаховують найбільш кричущі.

Так, в України критично знижується рівень підземних вод. Вода більше не потрапляє в підземні горизонти так, як повинна, а швидко стікає в море. Виявилося, що наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і нестачі води. Тож не виключено, що незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців.

Такаж в Україні процвітають незаконні полювання і торгівля рідкісними видами тварин. Такий продаж взагалі став одним з найприбутковіших бізнесів у світі – займає третє чи четверте місце після торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. І наша країна тут не стоїть осторонь.

Протягом останніх років значно збільшилась кількість втручань людини в різні екосистеми. Наприклад, будуються автобани з парканами, що ізолюють тварин і позбавляють їх можливості вільно переміщатися і схрещуватися під час розмноження.

Україна гостро потребує нової лісової політики. Екологи заявляють про величезну прогалину в "лісовому" законодавстві, яке вимагає термінового реформування. Бо через варварську вирубку лісу зникає кожен п'ятий вид тварин і кожен восьмий вид рослин, які є в Червоній книзі України. Але кількість вирубок при цьому тільки зростає…

Тим часом, українські політики, замість того, аби вирішувати проблеми охорони довкілля, просто "піаряться" на екологічній темі. Особливо – перед виборами.

Детальніше про це читайте у статті 24 каналу "Екологія і вибори: як політики маніпулюють на темі захисту довкілля".