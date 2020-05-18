3,5 тисячі доларів за рись: рідкісними тваринами вільно торгують в інтернеті

За даними вчених з всесвітнього фонду дикої природи (WWF), Україні терміново необхідна національна стратегія збереження тварин.

Повинна бути національна стратегія збереження біорізноманіття та середовища існування видів. Ми не можемо зберігати рись, якщо ми не думаємо про ліс, в якому ця рись буде жити. Про це повідомляє в матеріалі керівник практики "Рідкісні види" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature – WWF) WWF України Богдан Вихор.

За даними експертів, в Україні вільно можна купити рись, левів, тигрів. "Рись на OLX коштує 3,5 тисячі доларів. Навіть якби були мамонти, напевно, їх можна було б в Україні купити", – говорить експерт.

У матеріалі також йдеться, що незаконна торгівля рідкісними видами – це один з найприбутковіших бізнесів. Він займає третє чи четверте місце після торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. Оборот становить 20 млрд доларів щорічно. І Україна тут не стоїть осторонь. Дивно, чому екологи не займаються цією темою, вважаючи за краще інші.

Крім того, як йдеться в матеріалі, в Україні процвітає незаконне полювання.

"Основною причиною вбивства ведмедя в Карпатах є бажання самоствердитися. Багаті впливові люди з правоохоронних органів, політики, депутати, судді, бізнесмени хочуть затвердити свій статус, їдуть в гори на вікенд, тому що в Африку на сафарі немає часу", – пише автор.

За попередньою оцінкою, організація чорного полювання на ведмедя може "коштувати" від 5 до 15 000 євро. Людина їде в гори, щоб затвердити свій статус і показати – я можу собі дозволити вбити ведмедя і мені за це нічого не буде. За минулий рік тільки в одній частині Карпат вбили 9 ведмедів (це тільки відомі випадки – Ред.).

Вбивство заради шкіри або м'яса – значно менш вагома причина для людей. Незважаючи на те, що ведмідь вже більше 10 років в Червоній книзі, його чисельність не збільшилася.

У 70-х роках кількість екземплярів складала 1200-1500 особин, зараз, за останніми даними Червоної книги, чисельність впала до 300. Ведмежата, які народжуються і виживають, стають жертвами браконьєрів в дорослому віці.

В цілому, в матеріалі йдеться, що Україні пора взятися за екологію, зберегти річки, ліси, водойми. Уберегти країну від сміття, зберегти здоров'я продовжити життя людині і тваринам, економічний збиток від такого жахливого стану справ – величезний, але набагато важливіші види рослин і тварин, які йдуть безповоротно.