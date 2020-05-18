3,5 тысячи долларов за рысь: редкими животными свободно торгуют в интернете

По данным ученых из всемирного фонда дикой природы (WWF), Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения животных.

Должна быть национальная стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания. Мы не можем сохранять рысь, если мы не думаем о лесе, в котором эта рысь будет жить. Об этом сообщает в материале руководитель практики "Редкие виды" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) WWF Украины Богдан Вихор.

По данным экспертов, в Украине свободно можно купить рысей, львов, тигров. "Рысь на OLX стоит 3,5 тысячи долларов. Даже если бы были мамонты, наверное, их можно было бы в Украине купить", – говорит эксперт.

В материале также говорится, что незаконная торговля редкими видами – это один из самых прибыльных бизнесов. Он занимает третье или четвертое место после торговли наркотиками, оружием и людьми. Оборот составляет $20 млр долларов ежегодно. И Украина здесь не стоит в стороне. Странно, почему экологи не занимаются этой темой, предпочитая другие.

Кроме того, как говорится в материале, в Украине процветает незаконная охота.

"Основной причиной убийства медведя в Карпатах является желание самоутвердиться. Богатые влиятельные люди из правоохранительных органов, политики, депутаты, судьи, бизнесмены хотят утвердить свой статус, едут в горы на уикенд, потому что в Африку на сафари нет времени", – пишет автор.

По предварительной оценке, организация черной охоты на медведя может "стоить" от 5 до 15 000 евро. Человек едет в горы, чтобы утвердить свой статус и показать – я могу себе позволить убить медведя, и мне за это ничего не будет. За прошлый год только в одной части Карпат убили 9 медведей (это только известные случаи – Ред.).

Убийство ради шкуры или мяса – значительно менее веская причина для людей. Несмотря на то, что медведь уже больше 10 лет в Красной книге, его численность не увеличилась.

В 70-х годах количество экземпляров составляло 1200-1500 особей, сейчас, по последним данным Красной книги, численность упала до 300. Медвежата, которые рождаются и выживают, становятся жертвами браконьеров во взрослом возрасте.

В целом, в материале говорится, что Украине пора взяться за экологию, сохранить реки, леса, водоемы. Уберечь страну от мусора, сохранить здоровье и продлить жизнь человеку и животным, экономический ущерб от такого ужасного состояния дел – огромный, но гораздо более важны виды растений и животных, которые уходят безвозвратно.