Така масова вирубка лісів, яку бачимо зараз в Україні, була тільки після війни, – WWF

Україна гостро потребує нової лісової політики.

Про це в матеріалі, опублікованому у виданні Українська правда, заявили експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature – WWF).

За словами екологів, кількість рубок лісу в Україні значно зросла за останні 30 років. При цьому, вирубка лісів відбувається там, де її бути не повинно. Також в Україні недостатньо можливостей для впливу громадськості на прийняття рішень в лісовій галузі, нечітко прописана охорона рідкісних видів. Працівники лісової галузі не задоволені, оскільки мають фінансові та податкові проблеми.

В цілому, екологи заявляють про величезну прогалину в "лісовому" законодавстві, яке вимагає термінового реформування.

"Існує "командна" система, яка залишилася в спадок з радянських часів, вона зарегульована купою нормативів та не відповідає сучасним реаліям. Відбувається багато змін в законодавстві, правда, за дещо хаотичним принципом. Вносять окремі зміни, які не дуже лягають в одну лінію з іншими пунктами законодавства, створюють багато протиріч або навпаки з'являються прогалини", – заявляє в матеріалі зоолог, керівник практики "Ліси" WWF України Андрій Плига.

Як повідомляється в матеріалі, 99% змін лісового покриву – це результат вирубки лісів. Згідно з даними попереднього десятиліття пожежі були відповідальні менш ніж за 1% зміні площ лісу. Тобто зазвичай, пожежі (які почастішали в Україні та світі останнім часом – Ред.) в порівнянні з вирубками грають дуже незначну роль.

Так, недосконала нормативна база дозволяє проводити рубки там, де вони заборонені або дуже обмежені. Яскравий приклад – санітарні рубки, говориться в матеріалі.

Крім того, у вирубках лісу зацікавлені самі працівники лісових господарств.

"Зараз лісові господарства не мають державного фінансування. Заробітна плата працівників лісгоспу безпосередньо залежить від обсягу заготівлі деревини. Вони заробляють те, що вирубали. Тобто вони прямо в цьому зацікавлені", – заявляє експерт Всесвітнього фонду дикої природи.