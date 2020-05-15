Україні потрібна стратегія збереження біорізноманіття і середовища існування видів тварин, – WWF

Протягом останніх десятиліть в Україні присутня тенденція до зменшення чисельності видів тварин і середовища їх проживання.

Люди почали будувати автобани з парканами, які мають подвійний ефект, також існує маса інших прикладів, коли людина втручається в екосистеми. Екологи України та організації повинні перешкоджати цим процесам, а не вибірково займатися якимись окремими, зручними для них темами.

Про це повідомляє в матеріалі керівник практики "Рідкісні види" всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature – WWF) WWF України Богдан Вихор.

Якщо говорити про автобани, то вони ізолюють тварин, позбавляються можливості вільно переміщатися і схрещуватися під час розмноження. Тому в країнах ЄС будують так звані віадуки – спеціальні мости, якими тварини з одного "острівця" або лісу можуть переходити на інший, йдеться в матеріалі. В Україні ж такої практики немає, тварини страждають.

"Якщо говорити про риб, то колись осетри з Чорного моря могли допливати по Дністру мало не до самої Львівщини. Внаслідок будівництва дамб Дністровського каскаду утворилися фізичні бар'єри для міграції риб, відповідно риби не мають можливості безперешкодно підніматися по воді на свої нерестовища", – повідомляє експерт.

За даними вчених з Всесвітнього фонду дикої природи, Україні терміново необхідна національна стратегія збереження тварин.

"Повинна бути національна стратегія збереження біорізноманіття та середовища існування видів. Ми не можемо зберегти рись, якщо ми не думаємо про ліс, в якому рись буде жити", – говориться в матеріалі.

В Україні має бути чітке бачення – що ми хочемо зробити, щоб зберегти в природі взаємозв'язки, і зробити так, щоб кількість рідкісних видів в Червоній книзі щорічно зменшувалася, а не так, як зараз, коли маємо тенденцію до збільшення, резюмує автор.