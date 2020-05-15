Украине нужна стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания видов животных, – WWF

В течение последних десятилетий в Украине присутствует тенденция уменьшения численности видов животных и среды их обитания.

Люди начали строить автобаны с заборами, которые имеют двойной эффект, также существует масса других примеров, когда человек вмешивается в экосистемы. Экологи Украины и организации должны препятствовать этим процессам, а не выборочно заниматься какими-то отдельными, удобными для них темами.

Об этом сообщает в материале руководитель практики "Редкие виды" Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) WWF Украины Богдан Вихор.

Если говорить об автобанах, то они изолируют животных, те лишаются возможности свободно перемещаться и скрещиваться во время размножения. Поэтому в странах ЕС строят так называемые виадуки – специальные мосты, по которым животные с одного "островка" или леса могут переходить на другой, говорится в материале. В Украине же такой практики нет, животные страдают.

"Если говорить о рыбах, то когда-то осетры из Черного моря могли доплывать по Днестру чуть ли не до самой Львовщины. Вследствие строительства дамб Днестровского каскада образовались физические барьеры для миграции рыб, соответственно рыбы не имеют возможности беспрепятственно подниматься по воде на свои нерестилища", – сообщает эксперт.

По данным ученых из Всемирного фонда дикой природы, Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения животных.

"Должна быть национальная стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания. Мы не можем сохранить рысь, если мы не думаем о лесе, в котором рысь будет жить", – говорится в материале.

В Украине должно быть четкое видение – что мы хотим сделать, чтобы сохранить в природе взаимосвязи, и сделать так, чтобы количество редких видов в Красной книге ежегодно уменьшалось, а не так, как сейчас, когда мы имеем тенденцию к увеличению, резюмирует автор.