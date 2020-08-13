Не варто сприймати те, що сьогодні відбувається в Мінську та інших білоруських містах, як якусь аномалію, відхилення від "нормального" розвитку білоруської політичного життя. Далі – оригінал російською.

Считаю, что аномалией как раз было то, что происходило до этого – почти три десятилетия правления Александра Лукашенко. В Беларуси никогда не было честных выборов – по крайней мере, после прихода к власти Лукашенко, – пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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В этой стране то, что в других называлось выборами, подменялось беспардонной государственной пропагандой, избавлением от оппонентов, фальсификациями результатов и прочими неизменными атрибутами авторитарного режима. Кажется, это только в фантазиях самого диктатора и его поклонников все единогласно поддерживают и единогласно голосуют. На самом деле это единогласие обеспечивается ложью и насилием. И заканчивается кровью. Рано или поздно.

Остатки советского союза

Государственная пропаганда, борьба с несогласными, фальсификация голосований – все это происходит всюду, где еще остались следы советского прошлого или где его пытаются восстановить.

Аннексия Крыма Россией – превосходная иллюстрация того, как в регионе, где еще недавно проводились свободные выборы и конкурировали между собой представители различных политических сил, устанавливается "счастливое" единогласие, а те, кто не вписывается в общую картину радости и раболепия, оказываются в тюрьмах или просто на обочине жизни. Убежден, что режим Лукашенко в Беларуси утверждался именно так – референдумы, расправа с инакомыслящими, ложь в телевизионных эфирах, обмен болтовни о братстве на российские деньги.

Просто Крым аннексирован, а Беларусь – нет, но суть от этого не меняется. Постсоветский авторитаризм – это всегда фальсификация и ложь, всегда стремление подменить дискуссию прокуратурой.

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Репрессии авторитарной власти только усиливаются с годами и не замечать душной атмосферы, в которой приходится жить, не удается уже никому.

То, что происходит в Беларуси сегодня, возможно, произойдет в России завтра.

А крымчанам будет проще вспомнить о том, что еще недавно они дышали кислородом – гораздо проще, чем белорусам или россиянам, которые были от этого кислорода беспощадно отключены.