Лукашенко неминуемо станет оппонентом самой идеи Беларуси, всего национального сообщества из разных групп – как молодых, так и среднего и старшего возраста.

Обновление по Беларуси: как Лукашенко топит себя же

1) Вернули интернет. Значит, все, кто еще не видел, как много и каких разных людей протестуют, увидят. Как следствие – уверенность протеста в себе будет нарастать.

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2) На этих выборах из-за того, что Лукашенко не допустил реальных оппонентов, получилось два кандидата – кандидат Лукашенко и кандидат "уходи!". Тихановская это формальность. Кандидат "уходи!" остается в стране.

Лукашенко не удалось создать впечатление, что за ним по-прежнему есть большинство избирателей. Значит, протест будет развиваться по линии противостояния Лукашенко – "уходи!", а дальше: Лукашенко – Беларусь. Лукашенко неминуемо станет оппонентом самой идеи Беларуси, всего национального сообщества из разных групп – как молодых, так и среднего и старшего возраста.

3) Лукашенко запретил продавать пиротехнику, чтобы не стреляли по омоновцам и не привлекали внимание к точкам концентрации протеста. Ну, допустим. А цветы? К местам гибели людей – сколько бы их ни было в итоге – будут нести цветы. Тоже запрещать продажу цветов? Это невозможно.

Выгнал из страны Тихановскую – протест сориентировался и сегодня по всей стране акции женщин. Любое его действие – поглощается протестом.

4) Протест в Беларуси невероятно гибкий, даже дух захватывает, когда смотришь на их перемены в их действиях. В чем их сила? В том, что это не одна какая-то группа. А значит, креативность и ресурсы каждой группы в обществе будет соединяться в активностях против Лукашенко.

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Уничтожить имидж Лукашенко даже без медиа и интернета

5) Если у белорусов получится общенациональная забастовка, это добьет публичный имидж Лукашенко. Он долгое время изображал борца с фашизмом, эксплуатируя тему второй мировой войны? А вот его силовиков все называют фашистами и они действительно ведут себя как полицаи – те самые.

Лукашенко пытался сделать свою страну местом для самых современных компьютерных технологий – отключение интернета убило эту активность. Он изображал себя другом народа, а оказалось, что он даже не может появиться просто на улице. И вот еще если обычные труженики выйдут на забастовку, то в чем тогда смысл Лукашенко? Кто он тогда такой? У него есть кабинет, но нет смысла.

6) Любая силовая акция против протеста работает как медиа, распространяющее информацию о протесте. Омоновец ударил дубинкой по машине – все близкие и знакомые владельца машины об этом узнают и возмутятся. Кто-то задержан – все его близкие и знакомые об этом узнают и возмутятся. Кто-то встретил кровавое пятно на асфальте или убежал от омоновцев, чтобы не попасть под раздачу, даже если не активничает в протесте, – об этом тоже узнают все близкие и знакомые.

7) Лукашенко не может выбраться из ямы утраты содержания: зачем он нужен своей стране дальше? Защищать суверенитет? Это невозможно, если ты на пути в изоляцию, причем даже не столько от западных государств или международных структур, а от своего же общества. Развивать экономику? Это невозможно, если тебе аж надо отключать интернет и унижать "обуржуазившихся", чтобы сохранить свой кабинет.

Лукашенко запугивает людей, но это только подчеркивает, насколько он изжил себя и вреден для общества.

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А что Запад?

И давайте скажем главное: Запад в этой ситуации ведет себя недостойно. Где хоть какая-то внятная реакция от тех, кто действительно способен это сделать? Лукашенко просто нарисовал себе "результаты" голосования, причем людям же удалось даже зафиксировать протоколы с победой Тихановской на тех участках, где посчитали честно, а все эти ходячие пиджаки на континенте бояться сказать лишнее слово.