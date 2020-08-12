Я думаю, что Лукашенко не сказали, что он проиграл. Просто не нашлось никого, способного произнести эти слова и назвать эти проценты.

Самое опасное сейчас – не то что Лукашенко негодяй, а то, что он мудак. Этот человек не в состоянии понять реальность, потому что сам давно отрубил себя от всех каналов связи с ней.

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В чем ужас сегодняшней Беларуси?

Я думаю, ему не сказали, что он проиграл. Просто не нашлось никого, способного произнести эти слова и назвать эти проценты. Думаю, он развязывает бойню в мессианской мудацкой уверенности, что против него, народного президента, вышли кем-то организованные провокаторы. Да и не могла же его победить баба!

Полагаю, что и в российском случае имеем дело не только с цинизмом, но и с тяжелой психической неадекватностью. Десятилетия абсолютной власти не могут не повредить человеку кукуху…

Апропо, рассказ свидетеля (и, в некотором смысле, участника) одной истории… За что купил, за то продаю.

В 2004 году к первому украинскому Майдану уже были стянуты войска, и до крови было рукой подать. И тогда зять Кучмы, Виктор Пинчук, в одном из киевских отелей, организовал приватную встречу дорогого тестя и Хавьера Солана (помните такого?).

Европейский посланик не стал рассказывать президенту Украины о правах человека и прочей гуманитарной ерунде, а просто показал ему его, Кучмы, счета и оффшоры, разбросанные по миру чистогана. И сказал: вы же понимаете, что если прольется кровь, ничего этого у вас не будет? И войска рассосались, как вы знаете.

Кровавый исход второго Майдана был, в частности, обусловлен тем, что Янукович: