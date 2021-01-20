Після інавгурації новообраного президента Джо Байдена у США призначили тимчасово виконувача обов'язки Державного секретаря. Ним став Деніел Сміт.

Сміт виконуватиме обов'язки Держсекретаря, доки Сенат на підтвердить на цю посаду кандидатуру Байдена – Ентоні Блінкена. Про це у твіттері повідомив журналіст Джош Вінгров. Важливо Ентоні Блінкен може стати Держсекретарем США: що відомо про нього і його ставлення до України Команда Байдена оприлюднила (частковий) список в.о. керівників агентств, які тимчасово стоять за кермом, оскільки тривають процеси підтвердження,

– наголосив журналіст. Biden's team has released a (partial) list of acting agency heads, all temporarily at the helm as confirmation processes continue: pic.twitter.com/q4JK1fMVpc — Josh Wingrove (@josh_wingrove) January 20, 2021 Що відомо про Деніела Сміта За даними американських ЗМІ, Сміт є директором Інституту іноземних служб (FSI).

На посаду керівника навчального закладу, який готує американських дипломатів, Сміта призначили у 2018 році.

Політик має найвище дипломатичне звання Держдепартаменту – посол у питаннях кар'єри. Зверніть увагу! Байден хоче бачити на посаді Держсекретаря 58-річного Ентоні Блінкена. Раніше він обіймав високі посади в Адміністрації президента Барака Обами. Більше про Блінкена – читайте тут.