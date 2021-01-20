У США призначили тимчасового Держсекретаря: хто ним став
Після інавгурації новообраного президента Джо Байдена у США призначили тимчасово виконувача обов'язки Державного секретаря. Ним став Деніел Сміт.
Сміт виконуватиме обов'язки Держсекретаря, доки Сенат на підтвердить на цю посаду кандидатуру Байдена – Ентоні Блінкена. Про це у твіттері повідомив журналіст Джош Вінгров.
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Команда Байдена оприлюднила (частковий) список в.о. керівників агентств, які тимчасово стоять за кермом, оскільки тривають процеси підтвердження,
– наголосив журналіст.
Що відомо про Деніела Сміта
- За даними американських ЗМІ, Сміт є директором Інституту іноземних служб (FSI).
- На посаду керівника навчального закладу, який готує американських дипломатів, Сміта призначили у 2018 році.
- Політик має найвище дипломатичне звання Держдепартаменту – посол у питаннях кар'єри.
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