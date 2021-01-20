В США назначили временного госсекретаря: кто им стал
После инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена в США назначили временно исполняющего обязанности Государственного секретаря. Им стал Дэниэл Смит.
Смит будет исполнять обязанности госсекретаря, пока Сенат на подтвердит на эту должность кандидатуру Байдена – Энтони Блинкена. Об этом в твиттере сообщил журналист Джош Вингров.
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Команда Байдена обнародовала (частичный) список и.о. руководителей агентств, которые временно стоят за рулем, поскольку продолжаются процессы подтверждения,
– отметил журналист.
Что известно о Дэниэле Смите
- По данным американских СМИ, Смит является директором Института иностранных служб (FSI).
- На должность руководителя учебного заведения, готовящего американских дипломатов, Смита назначили в 2018 году.
- Политик имеет самое высокое дипломатическое звание Госдепартамента – посол в вопросах карьеры.
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