После инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена в США назначили временно исполняющего обязанности Государственного секретаря. Им стал Дэниэл Смит.

Смит будет исполнять обязанности госсекретаря, пока Сенат на подтвердит на эту должность кандидатуру Байдена – Энтони Блинкена. Об этом в твиттере сообщил журналист Джош Вингров. Важно Энтони Блинкен может стать госсекретарем США: что известно о нем и его отношении к Украине Команда Байдена обнародовала (частичный) список и.о. руководителей агентств, которые временно стоят за рулем, поскольку продолжаются процессы подтверждения,

– отметил журналист. Biden's team has released a (partial) list of acting agency heads, all temporarily at the helm as confirmation processes continue: pic.twitter.com/q4JK1fMVpc — Josh Wingrove (@josh_wingrove) January 20, 2021 Что известно о Дэниэле Смите По данным американских СМИ, Смит является директором Института иностранных служб (FSI).

На должность руководителя учебного заведения, готовящего американских дипломатов, Смита назначили в 2018 году.

Политик имеет самое высокое дипломатическое звание Госдепартамента – посол в вопросах карьеры. Обратите внимание! Байден хочет видеть на посту госсекретаря 58-летнего Энтони Блинкена. Ранее он занимал высокие должности в администрации президента Барака Обамы. Больше о Блинкене – читайте здесь.