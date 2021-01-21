Временно исполнять обязанности главы Пентагона будет Дэвид Норквист. Его назначил новоиспеченный хозяин Белого дома Джо Байден. Инаугурация последнего состоялась 20 января.

Назначение Норквиста: детали

О назначении Норквиста сообщил парламентский корреспондент Bloomberg Джош Вингров . Он в своем Twitter опубликовал частичный список временных руководителей американских ведомств, которых назначила администрация Байдена.

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Что касается Норквиста, то он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока Сенат не утвердит его преемника. Сейчас кандидатом на эту должность является Ллойд Остин .

Что известно о Дэвиде Норквисте

Впервые в Пентагона попал еще при президентстве Джоджа Буша.

А уже при Дональде Трампе стал заместителем министра обороны – июль 2019 года.

На этой должности он отвечал за повседневные бизнес-операции Министерства обороны, руководил огромным бюджетом Пентагона и контролировал усилия по реформированию практики закупок и бухгалтерского учета в армии.

Кроме того, Норквист долгое время работал в правительстве в сфере финансов. Также был аналитиком бюджета армии, сотрудником Комитета по ассигнованиям Палаты представителей и занимал должность в Министерстве внутренней безопасности.

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