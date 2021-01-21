Байден назначил временного главу Пентагона: что о нем известно
Временно исполнять обязанности главы Пентагона будет Дэвид Норквист. Его назначил новоиспеченный хозяин Белого дома Джо Байден. Инаугурация последнего состоялась 20 января.
Назначение Норквиста: детали
О назначении Норквиста сообщил парламентский корреспондент Bloomberg Джош Вингров. Он в своем Twitter опубликовал частичный список временных руководителей американских ведомств, которых назначила администрация Байдена.
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Что касается Норквиста, то он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока Сенат не утвердит его преемника. Сейчас кандидатом на эту должность является Ллойд Остин .
Что известно о Дэвиде Норквисте
- Впервые в Пентагона попал еще при президентстве Джоджа Буша.
- А уже при Дональде Трампе стал заместителем министра обороны – июль 2019 года.
- На этой должности он отвечал за повседневные бизнес-операции Министерства обороны, руководил огромным бюджетом Пентагона и контролировал усилия по реформированию практики закупок и бухгалтерского учета в армии.
- Кроме того, Норквист долгое время работал в правительстве в сфере финансов. Также был аналитиком бюджета армии, сотрудником Комитета по ассигнованиям Палаты представителей и занимал должность в Министерстве внутренней безопасности.
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Кто временно возглавил другие важные ведомства
- ЦРУ – Дэвид Коэн;
- Министерство энергетики – Дэвид Хюзенга;
- Министерство здравоохранения – Норрис Кочран;
- Министерство национальной безопасности – Дэвид Пекоски;
- Министерство юстиции – Монти Уилкинсон;
- Государственный департамент – Дэн Смит;
- Министерство финансов – Энди Бокол;
- Офис главы национальной разведки – Лора Шиао;
- Национальная администрация аэронавтики и космоса – Стив Юрчик;
- Офис менеджмента и бюджета – Роб Феирвезер;
- Агентство международного развития – Глория Стил;
- Офис торгового представителя – Мария Паган;
- Международная финансовая корпорация развития – Дев Ягадесан.
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