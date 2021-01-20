Усунути чорні плями попередніх років: президент Ірану закликав США повернутися до ядерної угоди
Президент Ірану Хасан Рухані закликав адміністрацію обраного президента США Джо Байдена повернутися до ядерної угоди з Тегераном. Він зазначив, що зараз ініціатива на американському боці.
Таку заяву Рухані зробив 20 січня, в той час, коли у Вашингтоні відбувалася урочиста церемонія інавгурації Джо Байдена. Про це повідомляє The Hill.
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Що сказав глава Ірану
У своєму виступі президент Рухані закликав США знову приєднатися до ядерної угоди і зупинити санкції проти Ірану, які запровадив "президент-тиран" Дональд Трамп.
Сьогодні ми очікуємо, що адміністрація США повернеться до верховенства права і зобов'язується та зможе протягом наступних 4 років усунути всі чорні плями попередніх 4 років,
– сказав він.
Що відомо про ядерну угоду
- Ядерна угода між США та Іраном була підписана у 2015 році.
- У травні 2018 року Трамп в односторонньому порядку відмовився від неї, відновивши санкції проти Ірану.
- Колишній американський президент звинуватив Тегеран у недотриманні домовленостей, всупереч тому, що європейські лідери з ним не погоджувалися.
- Новообраний президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном за умови, що Тегеран буде суворо дотримуватися усіх вимог.
- Повернутись до виконання ядерної угоди Іран закликали також Меркель, Макрон і Джонсон.
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