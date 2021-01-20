Президент Ірану Хасан Рухані закликав адміністрацію обраного президента США Джо Байдена повернутися до ядерної угоди з Тегераном. Він зазначив, що зараз ініціатива на американському боці.

Таку заяву Рухані зробив 20 січня, в той час, коли у Вашингтоні відбувалася урочиста церемонія інавгурації Джо Байдена. Про це повідомляє The Hill.

До речі Іранська ядерна угода під загрозою: Європа запустила обговорення

Що сказав глава Ірану

У своєму виступі президент Рухані закликав США знову приєднатися до ядерної угоди і зупинити санкції проти Ірану, які запровадив "президент-тиран" Дональд Трамп.

Сьогодні ми очікуємо, що адміністрація США повернеться до верховенства права і зобов'язується та зможе протягом наступних 4 років усунути всі чорні плями попередніх 4 років,

– сказав він.

Що відомо про ядерну угоду