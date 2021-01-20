Президент Ирана Хасан Рухани призвал администрацию избранного президента США Джо Байдена вернуться к ядерной сделке с Тегераном. Он отметил, что сейчас инициатива на американской стороне.

Такое заявление Рухани сделал 20 января, в то время, когда в Вашингтоне проходила торжественная церемония инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщает The Hill.

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Что сказал глава Ирана

В своем выступлении президент Рухани призвал США присоединиться к ядерной сделке и остановить санкции против Ирана, которые ввел "президент-тиран" Дональд Трамп.

Сегодня мы ожидаем, что администрация США вернется к верховенству права и обязуется и сможет в течение следующих 4 лет устранить все черные пятна предыдущих 4 лет,

– сказал он.

Что известно о ядерной сделке