Устранить черные пятна предыдущих лет: президент Ирана призвал США вернуться к ядерной сделке
Президент Ирана Хасан Рухани призвал администрацию избранного президента США Джо Байдена вернуться к ядерной сделке с Тегераном. Он отметил, что сейчас инициатива на американской стороне.
Такое заявление Рухани сделал 20 января, в то время, когда в Вашингтоне проходила торжественная церемония инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщает The Hill.
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Что сказал глава Ирана
В своем выступлении президент Рухани призвал США присоединиться к ядерной сделке и остановить санкции против Ирана, которые ввел "президент-тиран" Дональд Трамп.
Сегодня мы ожидаем, что администрация США вернется к верховенству права и обязуется и сможет в течение следующих 4 лет устранить все черные пятна предыдущих 4 лет,
– сказал он.
Что известно о ядерной сделке
- Ядерное соглашение между США и Ираном было подписано в 2015 году.
- В мае 2018 года Трамп в одностороннем порядке отказался от него, возобновив санкции против Ирана.
- Бывший американский президент обвинил Тегеран в несоблюдении договоренностей, вопреки тому, что европейские лидеры с ним не соглашались.
- Новоизбранный президент США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном при условии, что Тегеран будет строго соблюдать все требования.
- Вернуться к выполнению ядерной сделки Иран призвали также Меркель, Макрон и Джонсон.
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