Иранский ядерный договор под угрозой: Европа запустила обсуждение

Франция, Британия и Германия запустили механизм обсуждения нарушений Ираном ядерного договора. Что произошло и чем это грозит договору, разбирался 24 канал.

Что случилось?



Экс-высокий представитель ЕС Федерика Могерини и глава МИД Ирана Джавад Зарифе / mycountryEurope

Франция, Германия и Великобритания передали вопрос Совместной комиссии в рамках договора, согласно статье 36. Ранее Иран называл такие действия своей "красной линией". При этом европейцы не присоединяются к кампании США по максимальному давлению на Иран. Если комиссия не может принять решение, дальше дело продвигается на уровень министров стран-подписантов, консультативного совета и, в конце концов, может оказаться на рассмотрении в СБ ООН.

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О запуске механизма говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте британского правительства. Первые пункты – о поддержке нераспространения ядерного оружия и недопущении того, чтобы Иран когда-нибудь разрабатывал его. Ядерное соглашение играет в этом стремлении ключевую роль как документ, который гарантирует мирную атомную энергию для Ирана. Европейские страны пытались уговорить Иран изменить курс, когда он в марте 2019 года начал постепенно отказываться от установленных лимитов, заложенных в соглашении. Причиной стали ограничения со стороны США на продажу нефти.

Но "последние действия Ирана несовместимы с положениями соглашения и имеют все более необратимые последствия". 6-го декабря 2019 года, на совместном заседании, Европа подчеркнула, что если Иран продолжит отходить от положений, не останется другого выбора как запустить "механизм диспутов". В ответ Исламская Республика 5 января сняла последнее ограничение по количеству центрифуг, отметив, что теперь ядерная программа "свободна от ограничений", оставшись в соглашении лишь политически.

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Что это значит для будущего ядерного договора?



Президент Ирана Хасан Рухани, России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган / photo: Администрация президент РФ

Кроме катастрофического сценария с распадом соглашения и дальнейшего развертывания ядерной программы Ираном, запуск механизма обсуждения может привести к заседанию Совета Безопасности ООН, который может вернуть свои санкции против банков и экономики страны. Это может произойти уже через два месяца. В МИД Ирана ответили в декабре, что их страна тоже должна получать выгоду от ядерного договора (снятие санкций, продажа нефти), или "это не имеет смысла продолжать". Кризис между Ираном и США делает почти невозможным для двух стран договориться о деэскалации, даже на фоне выборов президента США в 2020 году. Европейские же страны боятся попасть под санкции США, поэтому разработка защиты Ирана от санкций США идет очень медленно.

Запуск механизма обсуждения иранского ядерного соглашения уже вызвал несогласие двух других подписантов – РФ и КНР, несмотря на то, что Европа тесно сотрудничает с Пекином и Москвой в этом вопросе. Там считают, что такое развитие событий – не актуально и запущено слишком рано, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. "Если позже что-то произойдет, – добавил он, – мы рассмотрим этот вариант. Но не сейчас". Китай добавил, что передача дела в СБ ООН – только в интересах США.

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Сейчас надо следить за реакцией Тегерана, впрочем, глава МИД страны Мохаммад Зарифе уже заявил, что европейцы не имели легальной основы для запуска механизма. Если же Совет безопасности ООН введет санкции (читать – если РФ и КНР не заблокируют это решение), то Иран выйдет не только из ядерного договора, но и договора о нераспространении (Non Proliferation Threaty, NPT).

Что предусматривает ядерное соглашение:

Большая часть иранского обогащенного урана должна быть вывезена за границу;

Ни один из ядерных объектов в Иране не должно быть демонтирован;

Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;

МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в Иране сроком на 20 лет. Это позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;

Санкции США, ЕС и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана. Некоторые ограничительные меры останутся в силе на некоторое время, однако затем будут отменены.

Подписанты договора: