Іранська ядерна угода під загрозою: Європа запустила обговорення

Франція, Британія та Німеччина запустили механізм обговорення порушень Іраном ядерної угоди. Що сталося і чим це загрожує договору, розбирався 24 канал

Що сталося?

Ексвисокий представник ЄС Федеріка Могеріні та голова МЗС Ірану Джавад Заріф / mycountryEurope

Франція, Німеччина та Велика Британія передали питання порушення Ісламською республікою ядерної угоди до Спільної комісії у рамках договору, згідно зі статтєю 36. Раніше Іран називав такі дії своєю "червоною лінією". При цьому, європейці не приєднуються до кампанії США з максимального тиску на Іран. Якщо комісія не може прийняти рішення, далі справа просувається до рівня міністрів країн-підписантів, дорадчої ради і, в кінці кінців, може опинитися на розгляді у РБ ООН.

​Читайте ще: Мені байдуже, чи піде Іран на перемовини, – Трамп

Про запуск механізму мовиться у спільній заяві, розміщеній на сайті британського уряду. Перші пункти – про підтримку нерозповсюдження ядерної зброї та недопущення того, щоб Іран коли-небудь розробляв її. Ядерна угода відіграє у цьому прагненні ключову роль, як документ, який гарантує мирну атомну енергію для Ірану. Європейські країни намагалися вмовити Іран змінити курс, коли він у березні 2019 року почав поступово відмовлятися від встановлених лімітів, закладених в угоді. Причиною стали обмеження з боку США на продаж нафти.

Але "останні дії Ірану несумісні з положеннями угоди та мають все більш необоротні наслідки". 6-го грудня 2019 року, на спільному засіданні, Європа наголосила, що якщо Іран продовжить відходити від положень, не залишиться іншого вибору як запустити "механізм диспутів". У відповідь, Ісламська Республіка 5 січня зняла останнє обмеження щодо кількості центрифуг, зазначивши, що тепер ядерна програма "вільна від обмежень", залишившись в угоді лише політично.

Новини по темі: Ядерна угода з Іраном: Меркель, Макрон і Джонсон закликали Тегеран повернутись до її виконання

Що це значить для майбутнього ядерної угоди?

Президент Ірану Хасан Рухані, Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Ердоган / photo: Адміністрація президент РФ

Окрім катастрофічного сценарію з розпадом угоди та подальшого її розгортання Іраном, запуск механізму обговорення може призвести до засідання Ради Безпеки ООН, яке може повернути свої санкції проти банків та економіки країни. Це може відбутися вже за два місяці. У МЗС Ірану відповіли у грудні, що їх країна теж має отримувати вигоду від ядерної угоди (зняттся санкцій, продаж нафти), або "це не має сенсу продовжувати". Криза між Іраном і США робить майже неможливим для двох країн домовитись про де-ескалацію, навіть на фоні виборів президента США у 2020 році. Європейські ж країни бояться потрапити під санкції США, тому розробка захисту Ірану від санкцій США йде дуже повільно.

Запуск механізму обговорення іранської ядерної угоди вже викликав незгоду двох інших підписантів – РФ та КНР, незважаючи на те, що Європа тісно співпрацює з Пекіном та Москвою у цьому питанні. Там вважають, що такий розвиток подій – не на часі і запущений занадто рано, за словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова. "Якщо пізніше щось станеться", – додав він, – "ми розглянемо цей варіант. Але не зараз". Китай додав, що передача справи до РБ ООН – лише у інтересах США.

​Це важливо: Конфлікт між Іраном та США: на чий бік стали найвпливовіші країни світу

Наразі, треба слідкувати за реакцією Тегерану. Голова МЗС країни Мохаммад Заріф вже заявив, що європейці не мали легальної основи для запуску механізму. Якщо ж Рада Безпеки ООН введе санкції (читати – якщо РФ та КНР не заблокують це рішення), то Іран покине не лише саму ядерну угоду, але й договір про нерозповсюдження (Non Proliferation Threaty, NPT).

Що передбачає ядерна угода:

Більшість іранського збагаченого урану мала бути вивезена за кордон;

Жоден із ядерних об'єктів в Ірані не має бути демонтований;

Завод зі збагачення палива Фордо стане науково-дослідним центром ядерної фізики без потужностей зі збагачення урану;

МАГАТЕ отримає доступ до всіх ядерних об'єктів у Ірані терміном на 20 років. Це дозволить організації простежити за тим, щоб іранська ядерна програма мала виключно мирний характер;

Санкції США, ЄС та Ради безпеки ООН будуть зняті після укладення всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану. Деякі обмежувальні заходи залишаться чинними на певний час, проте потім будуть скасовані.

Підписанти угоди: