Мені байдуже, чи піде Іран на перемовини, – Трамп

Президента США Дональда Трампа не хвилює те, чи піде Іран на перемовини для врегулювання кризи, яка почалась після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Проте він вимагає від Тегерану відмовитися від ядерної зброї і не протистояти демонстрантам.

Таку заяву американський президент зробив у своєму твіттері. Він покладає відповідальність за початок діалогу саме на іранську сторону.

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Радник з національної безпеки сьогодні заявив, що санкції та протести змусять Іран вести перемовини. Насправді, мене абсолютно не хвилює, чи підуть вони на перемовини. Це буде повністю залежати від них, але ніякої ядерної зброї та не вбивайте своїх протестувальників,

– наголосив Трамп.

Зауважимо, в Ірані люди вийшли на протести 11 січня після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Проте демонстрантів почали розганяти силовики, які застосували до них зброю, сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки.

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

До слова, раніше радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що вірить у повернення Ірану за стіл переговорів після ліквідації Сулеймані.

Я думаю, що шанси сісти за стіл переговорів з іранцями і укласти угоду значно покращилися,

– сказав він.

На думку О'Браєна, "іранці зрозуміли, що не хочуть військової конфронтації з США і що кампанія максимального тиску не закінчиться."

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