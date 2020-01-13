Мені байдуже, чи піде Іран на перемовини, – Трамп
Президента США Дональда Трампа не хвилює те, чи піде Іран на перемовини для врегулювання кризи, яка почалась після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Проте він вимагає від Тегерану відмовитися від ядерної зброї і не протистояти демонстрантам.
Таку заяву американський президент зробив у своєму твіттері. Він покладає відповідальність за початок діалогу саме на іранську сторону.
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Радник з національної безпеки сьогодні заявив, що санкції та протести змусять Іран вести перемовини. Насправді, мене абсолютно не хвилює, чи підуть вони на перемовини. Це буде повністю залежати від них, але ніякої ядерної зброї та не вбивайте своїх протестувальників,
– наголосив Трамп.
Зауважимо, в Ірані люди вийшли на протести 11 січня після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Проте демонстрантів почали розганяти силовики, які застосували до них зброю, сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки.
До слова, раніше радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що вірить у повернення Ірану за стіл переговорів після ліквідації Сулеймані.
Я думаю, що шанси сісти за стіл переговорів з іранцями і укласти угоду значно покращилися,
– сказав він.
На думку О'Браєна, "іранці зрозуміли, що не хочуть військової конфронтації з США і що кампанія максимального тиску не закінчиться."
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Що відомо про конфлікт США та Ірану?
- Конфлікт між США та Іраном спалахнув з новою силою 3 січня. Тоді американці за особистим наказом Трампа вбили в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.
- Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом" і пригрозила серйозною помстою.
- Вже 8 січня Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Іранські лідери назвали обстріли лише "ляпасом" і для уникнення подальшої ескалації закликали вивести американських військових зі всього регіону.
- Іранські ЗМІ заявляли, що під час атак на військові бази США загинули 80 осіб, однак Дональд Трамп це заперечив.
- У відповідь на атаки США серйозно посили свої санкції проти Ірану.
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