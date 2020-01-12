Ви вже вбили і ув'язнили тисячі людей: Трамп звернувся до лідерів Ірану

Президент США Дональд Трамп звернувся до керівників Ірану із закликом припинити вбивства іранців, які протестують проти нинішньої влади.

Про це мовиться у його новому дописі у твітері.

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Лідерам Ірану: Не вбивайте протестувальників. Вами вже вбито або ув’язнено тисячі, і світ спостерігає. Що більш важливо – спостерігають США. Зупиніть вбивство вашого великого іранського народу,

– написав Трамп.

Президент США також закликав владу Ірану надати громадянам можливість користуватися інтернетом, а журналістом вільно висвітлювати події у країні.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Відзначимо, що Дональд Трамп підтримав протести в Ірані, які спалахнули після того, як Ісламська республіка визнала, що її військові збили літак авіакомпанії МАУ біля Тегерана.

Що відомо про протести у Тегерані

Багатотисячні протести в Тегерані розпочалися ввечері 11 січня – невдовзі після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 3 дні намагалась приховати цю правду.

Більшість протестувальників – студенти, але серед них були й родичі та друзі загиблих в авіакатастрофі іранців.

Між протестувальниками та силовиками спалахнули сутички. Поліція застосувала до людей сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки. На поширених у мережі відео було чутно звуки пострілів.



Фото з місця протестів у Тегерані 11 січня / Фото Getty Images

Під час протестів затримали посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра, коли той фотографував на телефон протестувальників. Дипломата звинуватили у "підбурюванні до протестів та провокації радикальних дій". Через кілька годин Макейра відпустили.

Які вимоги протестувальників