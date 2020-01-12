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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Ви вже вбили і ув'язнили тисячі людей: Трамп звернувся до лідерів Ірану

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      Дональд Трамп підтримав протестувальників в Ірані / CNN

      Президент США Дональд Трамп звернувся до керівників Ірану із закликом припинити вбивства іранців, які протестують проти нинішньої влади.

      Про це мовиться у його новому дописі у твітері.

      Важливо: Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини, фото, відео

      Лідерам Ірану: Не вбивайте протестувальників. Вами вже вбито або ув’язнено тисячі, і світ спостерігає. Що більш важливо – спостерігають США. Зупиніть вбивство вашого великого іранського народу,
      – написав Трамп.

      Президент США також закликав владу Ірану надати громадянам можливість користуватися інтернетом, а журналістом вільно висвітлювати події у країні.

      Відзначимо, що Дональд Трамп підтримав протести в Ірані, які спалахнули після того, як Ісламська республіка визнала, що її військові збили літак авіакомпанії МАУ біля Тегерана.

      Що відомо про протести у Тегерані

      Багатотисячні протести в Тегерані розпочалися ввечері 11 січня – невдовзі після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 3 дні намагалась приховати цю правду.

      Більшість протестувальників – студенти, але серед них були й родичі та друзі загиблих в авіакатастрофі іранців.

      Між протестувальниками та силовиками спалахнули сутички. Поліція застосувала до людей сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки. На поширених у мережі відео було чутно звуки пострілів.


      Фото з місця протестів у Тегерані 11 січня / Фото Getty Images

      Під час протестів затримали посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра, коли той фотографував на телефон протестувальників. Дипломата звинуватили у "підбурюванні до протестів та провокації радикальних дій". Через кілька годин Макейра відпустили.

      Які вимоги протестувальників

      • Відставка верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
      • Судове переслідування винних військових та посадових осіб.
      • Демонстранти виступають проти Корпусу вартових ісламської революції, який взяв нас себе відповідальність за збиття літака МАУ.
      Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Дональд Трамп Іран Конфлікт між США та Іраном Протести
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