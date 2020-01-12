Вы уже убили и заключили тысячи людей: Трамп обратился к лидерам Ирана
Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам Ирана с призывом прекратить убийства иранцев, протестующих против нынешней власти.
Об этом говорится в его новой заметке в твиттере.
Важно: Протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео
Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или заключены тысячи, и мир наблюдает. Что более важно – наблюдают США. Остановите убийство вашего большого иранского народа,
– написал Трамп.
Президент США также призвал власти Ирана предоставить гражданам возможность пользоваться интернетом, а журналистом свободно освещать события в стране.
Отметим, что Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые вспыхнули после того, как Исламская республика признала, что ее военные сбили самолет авиакомпании МАУ возле Тегерана.
Что известно о протестах в Тегеране
Многотысячные протесты в Тегеране начались вечером 11 января – вскоре после того, как власть страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ из 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власть Ирана 3 дня пыталась скрыть эту правду.
Большинство протестующих – студенты, но среди них были и родственники и друзья погибших в авиакатастрофе иранцев.
Между протестующими и силовиками вспыхнули столкновения. Полиция применила к людям слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. На распространенных в сети видео были слышны звуки выстрелов.
Фото с места протестов в Тегеране 11 января / фото Getty Images
Во время протестов задержали посла Великобритании в Иране Роберта Макейра, когда тот фотографировал на телефон протестующих. Дипломата обвинили в "подстрекательстве к протестам и провокации радикальных действий". Через несколько часов Макейра отпустили.
Требования протестующих
- Отставка верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
- Судебное преследование виновных военных и должностных лиц.
- Демонстранты выступают против Корпуса стражей исламской революции, который взял на себя ответственность за сбитие самолета МАУ.
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