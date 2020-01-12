Вы уже убили и заключили тысячи людей: Трамп обратился к лидерам Ирана

Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам Ирана с призывом прекратить убийства иранцев, протестующих против нынешней власти.

Об этом говорится в его новой заметке в твиттере.

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Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или заключены тысячи, и мир наблюдает. Что более важно – наблюдают США. Остановите убийство вашего большого иранского народа,

– написал Трамп.

Президент США также призвал власти Ирана предоставить гражданам возможность пользоваться интернетом, а журналистом свободно освещать события в стране.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Отметим, что Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые вспыхнули после того, как Исламская республика признала, что ее военные сбили самолет авиакомпании МАУ возле Тегерана.

Что известно о протестах в Тегеране

Многотысячные протесты в Тегеране начались вечером 11 января – вскоре после того, как власть страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ из 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власть Ирана 3 дня пыталась скрыть эту правду.

Большинство протестующих – студенты, но среди них были и родственники и друзья погибших в авиакатастрофе иранцев.

Между протестующими и силовиками вспыхнули столкновения. Полиция применила к людям слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. На распространенных в сети видео были слышны звуки выстрелов.



Фото с места протестов в Тегеране 11 января / фото Getty Images

Во время протестов задержали посла Великобритании в Иране Роберта Макейра, когда тот фотографировал на телефон протестующих. Дипломата обвинили в "подстрекательстве к протестам и провокации радикальных действий". Через несколько часов Макейра отпустили.

Требования протестующих