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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Вы уже убили и заключили тысячи людей: Трамп обратился к лидерам Ирана

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      Дональд Трамп поддержал протестующих в Иране / CNN

      Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам Ирана с призывом прекратить убийства иранцев, протестующих против нынешней власти.

      Об этом говорится в его новой заметке в твиттере.

      Важно: Протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео

      Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или заключены тысячи, и мир наблюдает. Что более важно – наблюдают США. Остановите убийство вашего большого иранского народа,
      – написал Трамп.

      Президент США также призвал власти Ирана предоставить гражданам возможность пользоваться интернетом, а журналистом свободно освещать события в стране.

      Отметим, что Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые вспыхнули после того, как Исламская республика признала, что ее военные сбили самолет авиакомпании МАУ возле Тегерана.

      Что известно о протестах в Тегеране

      Многотысячные протесты в Тегеране начались вечером 11 января – вскоре после того, как власть страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ из 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власть Ирана 3 дня пыталась скрыть эту правду.

      Большинство протестующих – студенты, но среди них были и родственники и друзья погибших в авиакатастрофе иранцев.

      Между протестующими и силовиками вспыхнули столкновения. Полиция применила к людям слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. На распространенных в сети видео были слышны звуки выстрелов.


      Фото с места протестов в Тегеране 11 января / фото Getty Images

      Во время протестов задержали посла Великобритании в Иране Роберта Макейра, когда тот фотографировал на телефон протестующих. Дипломата обвинили в "подстрекательстве к протестам и провокации радикальных действий". Через несколько часов Макейра отпустили.

      Требования протестующих

      • Отставка верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
      • Судебное преследование виновных военных и должностных лиц.
      • Демонстранты выступают против Корпуса стражей исламской революции, который взял на себя ответственность за сбитие самолета МАУ.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Протесты Конфликт между США и Ираном Дональд Трамп
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