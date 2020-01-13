Мне все равно, пойдет ли Иран на переговоры, – Трамп

Президента США Дональда Трампа не волнует то, пойдет ли Иран на переговоры для урегулирования кризиса, который начался после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Однако он требует от Тегерана отказаться от ядерного оружия и не противостоять демонстрантам.

Такое заявление американский президент сделал в своем твиттере. Он возлагает ответственность за начало диалога именно на иранскую сторону.

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Советник по национальной безопасности сегодня заявил, что санкции и протесты заставят Иран вести переговоры. На самом деле, меня абсолютно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих,

– подчеркнул Трамп.

Отметим, в Иране люди вышли на протесты 11 января после того, как власть страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ со 176 пассажирами на борту. Однако демонстрантов начали разгонять силовики, которые применили против них оружие, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки.

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

К слову, ранее советник Трампа по национальной безопасности Роберт о'Брайен заявил, что верит в возвращение Ирана за стол переговоров после ликвидации Сулеймани.

Я думаю, что шансы сесть за стол переговоров с иранцами и заключить соглашение значительно улучшились,

– сказал он.

По мнению о'Брайена, "иранцы поняли, что не хотят военной конфронтации с США и кампания максимального давления не закончится."

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