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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Мне все равно, пойдет ли Иран на переговоры, – Трамп

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      Трамп не против переговоров с Ираном, но есть условие / Getty images

      Президента США Дональда Трампа не волнует то, пойдет ли Иран на переговоры для урегулирования кризиса, который начался после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Однако он требует от Тегерана отказаться от ядерного оружия и не противостоять демонстрантам.

      Такое заявление американский президент сделал в своем твиттере. Он возлагает ответственность за начало диалога именно на иранскую сторону.

      Интересно: Вы уже убили и посадили тысячи людей: Трамп обратился к лидерам Ирана

      Советник по национальной безопасности сегодня заявил, что санкции и протесты заставят Иран вести переговоры. На самом деле, меня абсолютно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих,
      – подчеркнул Трамп.

      Отметим, в Иране люди вышли на протесты 11 января после того, как власть страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ со 176 пассажирами на борту. Однако демонстрантов начали разгонять силовики, которые применили против них оружие, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки.

       

      К слову, ранее советник Трампа по национальной безопасности Роберт о'Брайен заявил, что верит в возвращение Ирана за стол переговоров после ликвидации Сулеймани.

      Я думаю, что шансы сесть за стол переговоров с иранцами и заключить соглашение значительно улучшились,
      – сказал он.

      По мнению о'Брайена, "иранцы поняли, что не хотят военной конфронтации с США и кампания максимального давления не закончится."

      Узнайте больше: Трамп поддержал протесты в Тегеране: "Мы черпаем вдохновение в вашей отваге"

      Что известно о конфликте США и Ирана?

      • Конфликт между США и Ираном вспыхнул с новой силой 3 января. Тогда американцы по личному приказу Трампа убили в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
      • Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью.
      • Уже 8 января Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Иранские лидеры назвали обстрелы лишь "пощечиной" и во избежание дальнейшей эскалации призвали вывести американских военных со всего региона.
      • Иранские СМИ заявляли, что во время атак на военные базы США погибли 80 человек, однако Дональд Трамп это отрицал.
      • В ответ на атаки США решили серьезно усилить свои санкции против Ирана.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Иран Новости политики Новости США Дональд Трамп Конфликт между США и Ираном
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